Un protocollo d'intesa per valorizzare l'identità territoriale e la storia locale

Un passo avanti per la cultura a Latina

Questa mattina, nella sala Giunta del palazzo municipale di Latina, è stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Comune e il Museo Piana delle Orme. Questo accordo rappresenta un’opportunità unica per promuovere e valorizzare l’identità territoriale e la storia della comunità locale, elementi fondamentali per la crescita sociale e lo sviluppo economico della zona.

Dettagli dell’accordo

La sindaca Matilde Celentano e il direttore scientifico del museo, Fosco Esposito, hanno siglato l’intesa alla presenza di figure chiave come l’assessora alla Pubblica istruzione Francesca Tesone e il presidente della commissione consiliare Cultura Claudio Di Matteo. Il protocollo prevede che il Comune di Latina inserisca sul proprio portale istituzionale le informazioni di contatto del museo, concedendo il patrocinio e l’uso del logo per le iniziative concordate. Inoltre, il Comune parteciperà a eventi organizzati dal museo, garantendo una presenza attiva e visibile.

Iniziative per le scuole e le categorie fragili

Il museo, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione le proprie aree espositive per eventi organizzati dal Comune e offrirà visite gratuite per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Questa iniziativa mira a stimolare nei più giovani la curiosità verso la storia e il patrimonio culturale del territorio. La sindaca Celentano ha già annunciato una settimana di visite al museo dedicata ai bambini, sottolineando l’importanza di far conoscere ai più piccoli il luogo in cui vivono.

Un futuro di collaborazione

Il protocollo d’intesa rappresenta un nuovo inizio per la collaborazione tra il Comune e il Museo Piana delle Orme. I coniugi De Pasquale, titolari del museo, hanno espresso grande soddisfazione per l’accordo, evidenziando come questa sia la prima volta che il Comune di Latina attiva una collaborazione così proficua nel campo della cultura. La sinergia tra le istituzioni è vista come un’opportunità per promuovere ulteriormente la cultura nella città e nella provincia, creando eventi e attività che coinvolgano tutte le fasce della popolazione.