Un viaggio attraverso gli storyboard e la narrazione visiva al centro di Milano

Un’esperienza unica nel cuore di Milano

Nel cuore pulsante di Milano, l’Osservatorio di Fondazione Prada offre ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nell’affascinante mondo della narrazione visiva. La mostra, intitolata “A Kind of Language”, curata da Melissa Harris, presenta una selezione di 61 tecnigrafi, ognuno dei quali ospita lo storyboard di una pellicola iconica, risalente agli Anni Venti del secolo scorso. Questo evento non è solo un tributo al cinema, ma anche un’esplorazione delle intersezioni tra arte, tecnologia e comunicazione visiva.

Un viaggio attraverso la storia del cinema

Ogni storyboard esposto racconta una storia, un momento cruciale nella creazione di un film. Gli spettatori possono osservare come i registi e i designer abbiano tradotto le loro visioni in immagini, creando una sorta di linguaggio visivo che trascende le parole. La mostra non si limita a presentare opere statiche; include anche moodboard, scrapbook e quaderni, offrendo un’idea più ampia del processo creativo che sta dietro alla realizzazione di un film. Questi materiali, spesso intimi e personali, permettono di comprendere le emozioni e le idee che hanno guidato i creatori nel loro lavoro.

Un dialogo tra tecnologia e arte

La Fondazione Prada ha sempre cercato di esplorare i confini tra diversi linguaggi visivi e tecnologie emergenti. In questo contesto, la mostra si propone di stimolare una riflessione su come la tecnologia influenzi la narrazione visiva. Con l’avvento del digitale, il modo in cui raccontiamo storie è cambiato radicalmente. Tuttavia, la mostra dimostra che le radici della narrazione visiva rimangono salde nel disegno e nell’illustrazione tradizionale. Gli artisti contemporanei continuano a utilizzare tecniche classiche per esprimere idee innovative, creando un ponte tra passato e futuro.