La città marchigiana presenta il suo patrimonio culturale e gli eventi futuri alla Borsa Internazionale del Turismo.

Macerata alla Bit di Milano: un palcoscenico internazionale

La città di Macerata si prepara a essere protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, un evento di rilevanza mondiale che offre l’opportunità di promuovere il territorio e le sue eccellenze. Domenica, l’assessore al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi, insieme a Gianluca Bellucci del Gruppo Maggioli, presenteranno il progetto “MaMa Tourism Rebuild”, un’iniziativa che ha ottenuto un finanziamento di 2,5 milioni di euro dal Pnrr. Questo progetto mira a valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale della città, coinvolgendo anche i Comuni dell’area cratere e le associazioni di categoria.

Eventi e cultura: il cuore pulsante di Macerata

Macerata è conosciuta come la città dei festival, e alla Bit saranno presentati eventi di grande richiamo come Sferisterio Live, Musicultura, Overtime e Macerata Racconta. L’assessore alla Cultura, Cassetta, illustrerà anche la programmazione della 61^ edizione del Macerata Opera Festival, che si svolgerà dal 18 luglio al 10 agosto. Quest’anno, il festival presenterà opere iconiche come “La vedova allegra” di Franz Lehár e “Rigoletto” di Federico Grazzini, promettendo un’estate ricca di emozioni e cultura.

Un futuro inclusivo e accessibile per il turismo

Il progetto “MaMa Tourism Rebuild” non si limita alla valorizzazione del patrimonio culturale, ma pone un forte accento sul turismo inclusivo e sull’accessibilità. L’assessore Sacchi ha sottolineato l’importanza di creare un’offerta turistica che possa essere goduta da tutti, indipendentemente dalle proprie capacità. Questo approccio mira a rendere Macerata una meta sempre più attrattiva per i turisti, promuovendo non solo la bellezza dei suoi paesaggi e dei suoi beni artistici, ma anche la varietà delle esperienze che la città può offrire.

Il sindaco Sandro Parcaroli ha dichiarato che la Bit di Milano rappresenta un’importante vetrina per la città, un’occasione per mostrare al mondo la ricchezza culturale e artistica di Macerata. Nonostante i lavori in corso in alcuni spazi culturali, l’attività non rallenterà, con una programmazione che include mostre, concerti e laboratori, coinvolgendo anche le scuole. Già a febbraio, il festival Torpedine tornerà a riempire la Sala Cesanelli dello Sferisterio, dedicato alla musica elettroacustica ed elettronica, confermando l’impegno della città nella promozione della cultura.