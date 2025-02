Un'esposizione che esplora il legame tra arte, identità e politica

Un progetto espositivo innovativo

Fondazione ICA Milano ha dato il via alla sua programmazione espositiva del 2025 con un evento straordinario: una mostra bipersonale che mette in luce il lavoro di due artiste di grande rilievo, Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri. Curata da Maurizio Cattelan e Marta Papini, l’esposizione, intitolata Lonely Are All Bridges, è un omaggio a due figure che, pur non avendo mai interagito di persona, si trovano idealmente in dialogo attraverso le loro opere. La mostra sarà aperta al pubblico fino a sabato, offrendo un’opportunità unica di esplorare il loro contributo all’arte contemporanea.

Un titolo evocativo e significativo

Il titolo della mostra trae ispirazione da un verso della poetessa austriaca Ingeborg Bachmann, “lonely are all bridges”, che riflette lo spirito innovativo e sperimentale delle due artiste. Jürgenssen e Ruggeri hanno sfidato le convenzioni artistiche, creando opere che attraversano i confini tra diverse discipline. Le loro creazioni trasformano il quotidiano in un racconto critico, invitando il pubblico a riflettere su temi complessi come l’identità e il ruolo della donna nella società contemporanea.

Tematiche di identità e trasformazione

Entrambe le artiste, nate alla fine degli anni Quaranta e formatesi negli anni Sessanta, hanno affrontato questioni legate al corpo e all’identità. La loro comune fascinazione per l’ornamento e l’accessorio emerge come un filo conduttore dell’esposizione, dove questi elementi vengono interpretati come estensioni del corpo e strumenti di affermazione personale. La mostra invita a riflettere sulla relazione tra estetica, politica e identità, temi che continuano a permeare il nostro orizzonte quotidiano.

Un’esperienza curatoriale unica

La visione curatoriale di Maurizio Cattelan e Marta Papini offre una chiave di lettura inedita delle opere di Jürgenssen e Ruggeri, permettendo al pubblico di scoprire le ricerche di queste due figure fondamentali dell’arte contemporanea. Grazie alla collaborazione con l’Estate di Birgit Jürgenssen a Vienna e l’archivio Cinzia Ruggeri a Milano, l’esposizione si presenta come un’importante occasione per esplorare il dialogo tra le due artiste e il loro impatto duraturo nel panorama artistico.