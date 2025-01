Scopri come l'arte ha ispirato il nuovo singolo della band gallese e il loro prossimo tour.

Un nuovo capitolo musicale

Gli Stereophonics tornano sulla scena musicale con il loro ultimo singolo, There’s Always Gonna Be Something, un brano che promette di catturare l’attenzione di fan e critici. Questo pezzo è il primo estratto dal loro attesissimo album Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait, che sarà disponibile a breve. La band, con oltre 10 milioni di album venduti, continua a dimostrare la propria rilevanza nel panorama musicale contemporaneo.

Il significato dietro il singolo

Il frontman Kelly Jones ha descritto il singolo come una riflessione sull’irrequietezza e sull’incertezza della vita. Secondo lui, la canzone rappresenta la lotta per arrivare all’accettazione in un mondo in continua evoluzione. Con melodie avvolgenti e testi profondi, il brano invita l’ascoltatore a esplorare le proprie emozioni e a trovare un senso di pace interiore.

Un’ispirazione artistica

La copertina dell’album è stata fortemente influenzata dall’arte figurativa, in particolare da un’opera di Louise Bourgeois. Kelly ha rivelato di essere rimasto colpito da un dipinto che recitava ‘ART IS A GUARANTY OF SANITY’, un messaggio che ha risuonato profondamente con lui. Questa connessione tra arte e musica è evidente non solo nella grafica dell’album, ma anche nel modo in cui la band si approccia alla creazione musicale. La semplicità e l’eleganza del rosa utilizzato nella copertina riflettono un desiderio di chiarezza e autenticità.

Il tour mondiale del 2025

Inoltre, gli Stereophonics hanno annunciato il loro World Tour 2025, che ha già registrato oltre 300.000 biglietti venduti. La band si esibirà in diverse città del mondo, con una tappa imperdibile a Milano il 14 maggio all’Alcatraz, dove i biglietti sono già sold out. Questo tour rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere dal vivo l’energia e la passione della band, a cinque anni di distanza dall’ultimo concerto in Italia.