Mostra 'Framing Light' di Marcolin a Milano

Scopri la mostra che celebra Gusto, Transparency e Quiet Luxury attraverso la fotografia.

Un’esperienza visiva unica

Il 8 febbraio, Milano ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della fotografia e del design: la mostra “Framing Light” di Marcolin. Questo progetto esclusivo, dedicato all’house brand WEB EYEWEAR, si propone come un viaggio immersivo nell’universo valoriale del marchio. Cinque fotografi italiani di talento, tra cui Stefano Guindani e Gaia Bonanomi, hanno interpretato i valori fondamentali del brand: Gusto, Transparency e Quiet Luxury. Ogni scatto racconta una storia, un’emozione, un concetto che va oltre il semplice prodotto.

Un percorso visivo di creatività

La mostra non si limita a presentare occhiali, ma esplora la bellezza e la ricercatezza attraverso l’obiettivo di artisti che hanno saputo tradurre in immagini parole come sincerità e semplicità. Gli autori hanno scelto di non includere gli occhiali nelle loro opere, una decisione audace che permette di focalizzarsi sull’essenza del messaggio e sull’arte della fotografia. Questo approccio innovativo invita il pubblico a riflettere su come la comunicazione visiva possa influenzare la percezione di un brand.

Dettagli dell’evento e vernissage esclusivo

La mostra sarà aperta al pubblico dalle 13.00 alle 22.00 presso il Salone dei Tessuti di Milano, in Via San Gregorio 29. Prima dell’apertura al pubblico, il 7 febbraio si terrà un vernissage esclusivo, durante il quale i fotografi parteciperanno a un talk moderato da Andrea Batilla, noto scrittore e fashion consultant. Questo incontro offrirà un’opportunità unica per esplorare il mondo della creatività e della fotografia, con la partecipazione della Creative Director di Marcolin, Lara Marogna, e del Direttore Creativo Paolo Iabichino. Sarà un momento di confronto e ispirazione, dove si discuterà dell’evoluzione della comunicazione di brand nel contesto attuale.