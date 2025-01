Scopri le esposizioni più affascinanti da visitare a Milano questo mese.

George Hoyningen-Huene: Glamour e Avanguardia

Milano si prepara a ospitare una delle mostre più attese dell’anno, dedicata al grande fotografo George Hoyningen-Huene. Presso il Palazzo Reale, l’esibizione presenta oltre 100 scatti iconici, realizzati con tecniche di stampa al platino. Queste opere non solo celebrano il talento di Hoyningen-Huene, ma raccontano anche l’importanza del suo contributo alla storia della fotografia. Influenzato da artisti del calibro di Pablo Picasso e Salvador Dalì, il fotografo ha collaborato con riviste prestigiose come Vogue e Harper’s Bazaar, immortalando il vivace contesto culturale del suo tempo, dai Ballets Russes ai costumi disegnati da De Chirico.

Picasso lo straniero: un viaggio nell’immigrazione

Fino al 2 gennaio, il Palazzo Reale ospita anche la mostra “Picasso lo straniero”, un’esposizione che raccoglie oltre 90 opere dell’artista, accompagnate da documenti, fotografie e lettere. Questa mostra offre una riflessione profonda sui temi dell’accoglienza e dell’immigrazione, proponendo un dialogo tra l’arte e le questioni sociali contemporanee. Provenienti da importanti istituzioni come il Musée National de l’Histoire de l’Immigration di Parigi, le opere di Picasso invitano a considerare la sua esperienza di straniero e il suo impatto sull’arte moderna.

Elio Fiorucci: un’icona della moda

Fino al 16 marzo, la Triennale di Milano presenta una mostra dedicata a Elio Fiorucci, un imprenditore che ha rivoluzionato il mondo della moda e dell’arte contemporanea. Curata da Judith Clark, l’esposizione è la più completa mai realizzata su Fiorucci, mettendo in luce le sue innovazioni e il suo spirito creativo. Attraverso una selezione di opere e documenti, i visitatori possono scoprire come Fiorucci abbia influenzato le tendenze della moda dagli anni ’60 a oggi, rendendolo un punto di riferimento per le generazioni future.

Space Dreames: un viaggio nell’universo

Un’altra mostra da non perdere è “Space Dreames”, un’esperienza immersiva che porta i visitatori in un viaggio straordinario attraverso 16 installazioni interattive ispirate allo spazio. Questo evento, che si distingue per la sua capacità di coinvolgere ed emozionare, è un omaggio alle meraviglie del cosmo e al fascino che esercita su artisti e creativi di ogni settore. La mostra rappresenta un’opportunità unica per esplorare le nuove tendenze che stanno plasmando il panorama culturale del 2025.

Tim Burton’s Labyrinth: entrare nella mente di un genio

Infine, la Fabbrica del Vapore ospita “Tim Burton’s Labyrinth”, una mostra che ha già attratto oltre 650.000 visitatori in diverse città europee. Questo percorso immersivo e interattivo offre uno sguardo approfondito sull’opera cinematografica di Burton, presentando disegni, dipinti e fotografie che raccontano oltre 40 anni di carriera. I fan del regista possono così immergersi nel suo universo creativo, scoprendo i mondi fantastici che ha saputo costruire con la sua arte.