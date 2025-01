Un'esperienza unica che celebra la convivialità e la creatività degli artisti italiani.

Un’iniziativa che unisce artisti

Il Simposio di pittura, ideato da Luigi Presicce nel 2018, rappresenta un’importante manifestazione annuale che celebra il valore aggregativo della pittura. Questo evento non solo offre un’opportunità di incontro tra artisti, ma si propone anche come un osservatorio sull’arte contemporanea italiana. La Nashira Gallery di Milano ospita una collettiva che riflette su questa esperienza, intitolata “Intorno alla Stella”, dove si possono ammirare opere di artisti provenienti da diverse edizioni del Simposio.

La Scuola di Santa Rosa: un punto di partenza

La Scuola di Santa Rosa, fondata da Presicce nel 2017, ha rappresentato il primo passo verso la creazione del Simposio. Questo progetto è nato da un incontro casuale con Francesco Lauretta, dando vita a un appuntamento fisso per artisti e studenti dell’Accademia. L’idea di disegnare insieme all’aperto ha attratto molti partecipanti, creando un ambiente di scambio e convivialità. La Scuola ha anche ispirato eventi simili in altre città, da New York a Roma, dimostrando l’importanza della condivisione nell’arte.

Un’esperienza immersiva e creativa

Ogni estate, la Casa Cafausica, situata nella campagna salentina, diventa il palcoscenico per il Simposio. Qui, una ventina di artisti si riunisce per un paio di settimane, vivendo insieme e condividendo momenti di riflessione e creazione. Presicce descrive l’atmosfera come un’opportunità per immergersi completamente nell’arte, senza regole rigide, ma con la libertà di esprimersi. La convivialità è al centro di questa esperienza, con pasti condivisi e serate intorno al fuoco, dove si discute di pittura e si balla fino all’alba.

Un panorama della pittura contemporanea

La mostra “Intorno alla Stella” non è solo una celebrazione del Simposio, ma anche un’importante vetrina per la pittura italiana contemporanea. Le opere esposte testimoniano il dialogo tra le diverse sensibilità artistiche e l’ispirazione collettiva che caratterizza ogni edizione del Simposio. Gli artisti in mostra, come Fabrizio Ajello, Paola Angelini e Anna Arena, rappresentano una varietà di stili e approcci, tutti legati al territorio salentino e alla sua cultura.