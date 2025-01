Un viaggio tra innovazione e tradizione in occasione del Capodanno Cinese

Un’esposizione unica alla Moiré Gallery

La Moiré Gallery di Milano si trasforma in un palcoscenico straordinario per l’arte contemporanea con la mostra “Sinuosa”, dedicata alle opere dell’artista cinese Zhao Zihan. Questa esposizione, che celebra il Capodanno Cinese, è un omaggio all’estetica sinuosa del serpente, simbolo zodiacale del 2025 secondo l’oroscopo cinese. Le opere esposte sono caratterizzate da linee morbide e avvolgenti, che catturano l’attenzione e invitano a una riflessione profonda sull’armonia tra natura e design.

Le opere di Zhao Zihan: un connubio di tradizione e innovazione

Zhao Zihan è un artista che riesce a fondere elementi naturali con tecniche e materiali innovativi, creando opere che raccontano storie e emozioni. Ogni creazione esposta alla Moiré Gallery è un viaggio visivo che esplora la bellezza della natura attraverso un linguaggio artistico contemporaneo. La mostra è aperta fino al 15 marzo in Via Borgospesso 18, e rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte e del design. Tra le opere più rappresentative, si possono ammirare sculture e installazioni che evocano la fluidità e la grazia del serpente, simbolo di saggezza e trasformazione.

Un’esperienza da non perdere nel Quadrilatero della Moda

Dopo aver visitato la mostra, i visitatori possono immergersi nell’atmosfera unica del Quadrilatero della Moda, un’area di Milano rinomata per il suo design contemporaneo e le boutique di alta moda. La mostra “Sinuosa” non è solo un’esperienza artistica, ma anche un invito a esplorare la bellezza e l’eleganza che caratterizzano Milano. Non perdere l’occasione di scoprire come l’arte e il design possano interagire e ispirarsi a vicenda, creando un dialogo continuo tra passato e futuro.