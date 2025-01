Aumento dei prezzi e nuove tendenze nel settore immobiliare di Bari.

Un mercato in crescita

Nel primo semestre del 2024, il mercato immobiliare di Bari ha mostrato segni di vitalità, con un incremento dei valori delle abitazioni dello 0,6%. Questo aumento è particolarmente evidente nel Borgo Antico, dove le compravendite sono in forte crescita. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il centro di Bari sta diventando sempre più ambito sia per l’acquisto di prime case che per investimenti, in particolare nel settore turistico.

Investimenti nel Borgo Antico

Bari vecchia si conferma una zona molto richiesta per gli investimenti, soprattutto per la creazione di b&b e case vacanza. Gli acquirenti tendono a preferire piani bassi e soluzioni come i “sottani”, che offrono prezzi più contenuti. Ad esempio, un sottano di 30 mq da ristrutturare può costare circa 60.000 euro, mentre un immobile terra-cielo di 100 mq ristrutturato può arrivare a costare intorno ai 300.000 euro.

Il quartiere Murat: opportunità per i nuovi acquirenti

Chi cerca la prima casa si orienta verso il quartiere Murat, dove i prezzi per un buon usato oscillano tra 25 euro al mq, con punte che raggiungono i 4.500-5.000 euro al mq per immobili di prestigio. Nuove palazzine stanno sorgendo in via Melo e via Putignani, con appartamenti venduti a 4.500 euro al mq. Questo quartiere è molto richiesto anche per attività commerciali, con negozi che possono arrivare a costare 10.000 euro al mq.

Riqualificazione e sviluppo urbano

Inoltre, sono in corso lavori di riqualificazione del lungomare di Bari Vecchia, con interventi significativi al molo di Sant’Antonio e al molo di San Nicola. È stato approvato anche un progetto per l’interramento della linea ferroviaria, che promette di migliorare ulteriormente l’attrattività della zona. Tuttavia, nella macroarea di San Pasquale-Carrassi si registra una diminuzione dei prezzi delle abitazioni dell’1,6%, influenzata dall’andamento del quartiere di San Pasquale Bassa, molto apprezzato dagli investitori per la sua vicinanza al Politecnico.

Mercato degli affitti in fermento

Il mercato degli affitti a Bari è caratterizzato da una forte domanda, in particolare nel quartiere Murat, dove gli studenti universitari e i lavoratori trasfertisti sono i principali inquilini. I canoni di locazione per un bivano si attestano tra 900 e 1.000 euro al mese, mentre le stanze per studenti oscillano tra 350 e 450 euro. Anche a San Pasquale-Carrassi, il mercato degli affitti è vivace, con canoni in crescita che si attestano tra 550 e 650 euro al mese per bilocali e trilocali.