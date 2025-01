Un programma ricco di mostre, eventi e collaborazioni per il 2025

Un osservatorio sulle trasformazioni culturali

La Fondazione Prada, sotto la direzione di Miuccia Prada, si propone di essere un osservatorio attivo sulle evoluzioni del panorama sociale e culturale contemporaneo. A partire da gennaio 2025, l’istituzione milanese presenterà un programma variegato che include mostre tematiche, esposizioni personali e progetti speciali, coinvolgendo artisti e intellettuali di diverse generazioni. Questo approccio mira a stimolare una riflessione profonda sui temi più urgenti della nostra epoca, attraverso una molteplicità di prospettive.

Mostre e iniziative in programma

Tra le mostre più attese, “A Kind of Language: Storyboards and Other Renderings for Cinema” si svolgerà dal 30 gennaio, esplorando il processo creativo dietro la realizzazione di un film. Curata da Melissa Harris, l’esposizione presenterà oltre ottocento elementi, tra cui storyboard e schizzi, provenienti da più di cinquanta autori. Inoltre, la Fondazione Prada ospiterà “Typologien”, un’indagine sulla fotografia tedesca del Novecento, curata da Susanne Pfeffer, dal 3 aprile. Questa mostra si propone di rivelare analogie inaspettate tra artisti di diverse generazioni, utilizzando il principio della “tipologia” per analizzare la storia della fotografia.

Collaborazioni e progetti speciali

Il programma del 2025 non si limita alle mostre, ma include anche collaborazioni con artisti di fama internazionale. Tra queste, un progetto immersivo del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, che indagherà la dimensione culturale del suo film “Amores Perros”. Inoltre, l’artista Hito Steyerl presenterà una mostra che esplora la crisi climatica attraverso una serie di opere multimediali. La Fondazione Prada si impegna anche nel campo musicale, con eventi dedicati a giovani direttori d’orchestra e concerti dal vivo, tra cui una collaborazione con la “Riccardo Muti Italian Opera Academy”.

Un impegno verso il futuro

Con un calendario ricco di eventi e iniziative, la Fondazione Prada si conferma come un punto di riferimento per l’arte e la cultura contemporanea. La sua missione di riflessione e dialogo attraverso l’arte è più che mai attuale, invitando il pubblico a partecipare attivamente a un’esperienza culturale unica. La Fondazione non solo celebra il passato, ma guarda al futuro, proponendo un programma che stimola la creatività e la riflessione critica.