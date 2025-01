Un'opportunità imperdibile per esplorare l'arte e la cultura milanese senza spendere un euro.

Un mese ricco di cultura a Milano

Febbraio è un mese speciale per gli amanti della cultura a Milano, grazie all’iniziativa Domenica al Museo. Ogni prima domenica del mese, i cittadini e i turisti possono visitare gratuitamente una vasta gamma di musei, parchi archeologici e luoghi di interesse culturale statali. Questa iniziativa non solo promuove l’accesso alla cultura, ma incoraggia anche la scoperta delle meraviglie artistiche che la città ha da offrire.

Le meraviglie da non perdere

Durante la prossima edizione di Domenica al Museo, che si terrà il 2 febbraio, i visitatori avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a luoghi iconici come il Museo del Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca di Brera. È importante notare che per questi due musei è necessaria la prenotazione obbligatoria, quindi è consigliabile organizzarsi in anticipo. Inoltre, le Gallerie d’Italia di piazza Scala ospitano la mostra Il genio di Milano: crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento, un’esperienza imperdibile per chi desidera approfondire la storia artistica della città.

Altri musei aperti gratuitamente

Non solo i musei più noti, ma anche altre istituzioni culturali parteciperanno all’iniziativa. I visitatori potranno esplorare il Castello Sforzesco, il Museo Archeologico di Milano, il Museo d’Arte della Fondazione Rovati e l’Armani/Silos. Inoltre, l’ingresso alla collezione permanente del Museo del Novecento sarà anch’esso gratuito. Queste aperture straordinarie offrono un’ottima occasione per immergersi nella storia e nell’arte milanese, rendendo la città un vero e proprio centro culturale.