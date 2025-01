Un evento emozionante che celebra la vita e l'amore attraverso l'arte.

Un tributo all’amore e alla bellezza

Dal 22 al 28 febbraio, il MAS – Museo d’Arte e Scienza di Milano ospiterà una mostra unica nel suo genere, intitolata “Nella bellezza dell’Arte: l’eternità”. Questo evento è un emozionante omaggio a Teresa Costanza e Trifone Ragone, due giovani vite spezzate dalla violenza nel 2015. La mostra non solo celebra la loro bellezza e il loro amore, ma si propone anche di riflettere sulla tragica realtà della violenza giovanile.

La passione per l’arte

Teresa e Trifone erano due ragazzi pieni di sogni e talenti. Teresa, influenzata dalla madre pittrice, ha sempre avuto una passione per i colori e i collage, mentre Trifone, diplomato all’Istituto d’arte, ha realizzato opere significative, tra cui un ritratto dei fratelli De Carli. La mostra, curata da Francesca Callipari, è stata fortemente voluta dalla famiglia Costanza per commemorare i ragazzi in occasione di quello che sarebbe stato il 40esimo compleanno di Teresa e a dieci anni dal loro tragico destino.

Un messaggio di speranza

La curatrice ha sottolineato l’importanza di riflettere sulla storia di Teresa e Trifone, invitando il pubblico a considerare l’immane tragedia causata da questo crimine. La mostra è un invito a ricordare e a lottare contro ogni forma di violenza, affinché il ricordo di questi giovani possa diventare un faro di speranza e cambiamento. Le opere esposte includeranno anche lavori di artisti contemporanei, creando una rete d’amore e solidarietà attorno a questa causa.

Dettagli dell’inaugurazione

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 22 febbraio, con una conferenza su invito che vedrà la partecipazione delle famiglie e di figure significative legate alla vicenda. L’accesso al pubblico sarà possibile dalle 18.45, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nella storia di Teresa e Trifone e di apprezzare le loro opere e quelle di altri artisti. Sarà una serata dedicata all’arte, alla memoria e alla riflessione, un momento per onorare la vita e l’amore che hanno caratterizzato la loro esistenza.