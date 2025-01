Scopri l'influenza di un grande fotografo che ha rivoluzionato il mondo della moda e del cinema.

Un viaggio nell’estetica di Hoyningen-Huene

La mostra “Glamour e Avanguardia” al Palazzo Reale di Milano celebra la figura di George Hoyningen-Huene, un fotografo che ha saputo unire arte e moda in un modo senza precedenti. Nato in Russia nel 1900, Huene ha vissuto e lavorato in diverse capitali culturali, tra cui Parigi, Londra e Hollywood, diventando un punto di riferimento per la fotografia di moda e ritrattistica. La sua carriera, che si estende per oltre tre decenni, è caratterizzata da un amore per le proporzioni e un uso magistrale della luce, elementi che emergono chiaramente nelle sue opere esposte fino al 18 maggio.

Un’amicizia con le icone della moda

Huene ha collaborato con alcuni dei nomi più illustri della moda, da Schiaparelli a Chanel, creando immagini che non solo catturano l’essenza dei vestiti, ma anche la personalità delle modelle. La sua amicizia con Sophia Loren è particolarmente significativa, testimoniata da una corrispondenza che dura fino alla sua morte nel 1968. La curatrice della mostra, Susanna Brown, sottolinea come Huene fosse in grado di raccontare storie attraverso le sue fotografie, rendendole non solo immagini, ma vere e proprie narrazioni visive.

Un innovatore nel mondo del cinema

Oltre alla moda, Huene ha avuto un impatto significativo anche nel mondo del cinema. La sua esperienza come consulente per la cinematografia ha portato a un uso innovativo del colore, un elemento che ha rivoluzionato il modo in cui le immagini venivano percepite sul grande schermo. La sua capacità di integrare l’arte antica nelle sue opere fotografiche ha influenzato non solo i costumi, ma anche la scenografia dei film, rendendolo un pioniere nel suo campo.

Un’eredità duratura

La mostra al Palazzo Reale non è solo un tributo a un grande fotografo, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità che Huene ha lasciato nel mondo della fotografia e della moda. Le sue immagini, caratterizzate da un’estetica scultorea e un uso sapiente della luce, continuano a ispirare artisti e fotografi di oggi. La sua visione ha rotto gli schemi del suo tempo, aprendo la strada a nuove forme di espressione artistica.