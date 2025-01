Un'esperienza immersiva nella formazione sartoriale italiana presso l'Istituto italiano di cultura di Parigi.

Un viaggio nella sartoria italiana

La mostra Tailoring school: A journey into education, curata da Luca Stoppini, rappresenta un’importante iniziativa che celebra l’arte della sartoria italiana. Dopo il suo debutto durante la Milan Fashion Week Uomo, l’esposizione si sposta a Parigi, ospitata dall’Istituto italiano di cultura fino al 25 gennaio. Questo evento, sostenuto dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode, offre un’opportunità unica per esplorare il mondo della sartoria di alta qualità e la formazione dei giovani sarti.

Il legame tra Triennale Milano e Kiton

La collaborazione tra Triennale Milano e Kiton nasce dalla volontà di mettere in luce l’importanza della formazione e dell’alta artigianalità nel panorama culturale italiano. La mostra non è solo un’esposizione, ma un vero e proprio progetto educativo che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del mestiere del sarto. Attraverso questa iniziativa, si vuole valorizzare il ruolo del sarto come professionista contemporaneo, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Un’esperienza immersiva nella scuola di sartoria

All’interno della mostra, i visitatori possono immergersi nella Scuola di alta sartoria di Kiton, situata ad Arzano, Napoli. Qui, ogni anno, venticinque giovani sarti hanno l’opportunità di formarsi e inserirsi nel mondo del lavoro. La ricostruzione di una sala della scuola permette di osservare gli studenti del corso triennale 2022-2025 mentre lavorano fianco a fianco con i loro maestri, replicando l’atmosfera di una giornata di formazione professionale. Questo approccio pratico è fondamentale per comprendere le competenze richieste in questo settore.

Documentario e testimonianze

A corredo dell’esposizione, un breve documentario racconta la storia della scuola e le sue attività, arricchito dalle testimonianze di figure chiave come Antonio De Matteis, CEO di Kiton, e Silverio Paone, responsabile della produzione. Le interviste a Stefano Boeri e Carla Morogallo, rispettivamente presidente e direttrice generale di Triennale Milano, evidenziano ulteriormente l’importanza della formazione nel settore dell’alto artigianato. Queste voci offrono una prospettiva preziosa su come la sartoria possa evolversi e adattarsi alle sfide contemporanee, mantenendo viva la tradizione.