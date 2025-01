Un'esposizione toccante che celebra la memoria attraverso l'arte e le parole di una sopravvissuta.

Un tributo all’arte e alla memoria

Mercoledì 22 gennaio ha avuto luogo l’inaugurazione della mostra “Tu sei la memoria delle mie notti” presso il Memoriale della Shoah di Milano. Questa esposizione, realizzata dall’artista Marcello Maloberti, è un omaggio profondo e toccante alle parole di Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto. Le opere esposte sono ispirate a frasi significative pronunciate da Segre durante i suoi racconti sulla prigionia ad Auschwitz, un luogo che rappresenta il dolore e la sofferenza di milioni di vite.

Le parole che diventano arte

La mostra presenta una serie di opere che riproducono, con la grafia della stessa Liliana Segre, le frasi con cui la senatrice si rivolgeva al cielo stellato, cercando conforto e speranza durante la sua detenzione. Maloberti, nel presentare l’esposizione, ha sottolineato l’importanza del dialogo e dell’arte in un’epoca segnata da conflitti e divisioni. “L’arte e la parola sono strumenti fondamentali per avvicinare le persone e combattere l’odio”, ha affermato l’artista, evidenziando come la creatività possa fungere da ponte tra le generazioni e le esperienze.

Un messaggio di speranza e resistenza

La mostra non è solo un’esposizione di opere d’arte, ma un invito a riflettere sulla memoria e sull’importanza di non dimenticare. In un periodo in cui il Giorno della Memoria si avvicina, l’iniziativa di Maloberti assume un significato ancora più profondo. Le parole di Liliana Segre, cariche di emozione e significato, ci ricordano che la memoria è un dovere collettivo. Ogni opera esposta rappresenta un pezzo di storia, un frammento di vita che invita il visitatore a confrontarsi con il passato e a costruire un futuro di pace e comprensione.