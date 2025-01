Scopri le esposizioni che trasformeranno Milano nella capitale dell'arte nel 2025.

Un anno di arte e cultura a Milano

Il 2025 si preannuncia come un anno eccezionale per l’arte a Milano, una città che non smette mai di sorprendere. Con una programmazione artistica variegata, la capitale lombarda si prepara ad accogliere esposizioni che spaziano dai maestri del Novecento alle avanguardie contemporanee. Ogni mese porterà con sé eventi unici, capaci di attrarre appassionati e curiosi da tutto il mondo.

Le mostre da non perdere

Tra le esposizioni più attese, spicca la retrospettiva dedicata a Felice Casorati, in programma dal 15 febbraio al Palazzo Reale. Questo maestro del Novecento italiano è noto per le sue opere che evocano atmosfere sospese e poetiche. La mostra esplorerà l’evoluzione artistica di Casorati, mettendo in luce il suo talento nel coniugare tradizione e modernità. Non perdere l’occasione di immergerti nella sua poetica attraverso forme essenziali e colori delicati.

Il 25 febbraio, l’arte dell’Art Déco prenderà vita in una mostra che celebra l’eleganza e la raffinatezza di uno stile che ha segnato un’epoca. Dipinti, sculture e oggetti di design ti trasporteranno negli anni Venti, offrendo un viaggio affascinante attraverso le influenze che questo movimento ha avuto su moda, architettura e arte.

Eventi imperdibili al MUDEC e Palazzo Reale

Settembre 2025 segnerà l’inizio di una grande mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher al MUDEC. Le sue opere, famose per le illusioni ottiche e le prospettive impossibili, saranno presentate in un’esposizione interattiva che promette di affascinare visitatori di tutte le età. Non perdere l’opportunità di esplorare mondi paralleli e prospettive inedite.

Un’altra mostra imperdibile sarà quella dedicata a Man Ray, che si terrà a Palazzo Reale da settembre 2025 a gennaio 2026. Questa esposizione celebrerà il talento di un visionario del Novecento, presentando scatti iconici e opere meno conosciute, con un focus particolare sui ritratti delle icone del surrealismo come Dalí e Duchamp.

Un viaggio attraverso la storia e l’arte

La Galleria d’Arte Moderna (GAM) ospiterà una mostra dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo, il cui impegno sociale e artistico sarà esplorato attraverso una selezione di opere significative. Inoltre, il 21 gennaio, una retrospettiva sulla fotografia di moda degli anni ’30, dedicata a George Hoyningen-Huene, offrirà uno sguardo sull’estetica glamour di quel periodo.

Infine, il 26 febbraio, un omaggio a Leonor Fini porterà i visitatori nell’universo enigmatico di questa figura emblematica del surrealismo. Le sue opere, tra dipinti e scenografie teatrali, sfideranno le convenzioni e inviteranno a riflettere su temi profondi e provocatori.

Milano si conferma così un punto di riferimento per gli amanti dell’arte, con un’offerta culturale che abbraccia epoche e stili diversi. Prepara la tua agenda e non perdere l’occasione di vivere un anno all’insegna della creatività e della cultura.