Un viaggio attraverso l'arte, dalla retrospettiva di Casorati a Escher e Man Ray.

Un palcoscenico per l’arte

Il 2025 si preannuncia come un anno eccezionale per l’arte a Milano, una città che continua a consolidare la sua reputazione come centro culturale di riferimento. Con una programmazione ricca e variegata, Milano si prepara a ospitare esposizioni che promettono di incantare e ispirare visitatori di ogni età. Dalle opere dei maestri del Novecento alle avanguardie contemporanee, ogni angolo della città sarà un palcoscenico per l’arte.

Retrospettiva su Felice Casorati

Tra le mostre più attese, spicca la retrospettiva dedicata a Felice Casorati, in programma dal 15 febbraio presso il Palazzo Reale. Questa esposizione esplorerà l’evoluzione artistica di uno dei più importanti maestri del Novecento italiano. Le opere di Casorati, caratterizzate da atmosfere poetiche e forme essenziali, offriranno un’immersione unica nella sua poetica, rendendo questa mostra un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte.

Celebrando l’Art Déco

Il 25 febbraio, l’Art Déco sarà celebrato con una mostra che riunisce dipinti, sculture e oggetti di design, trasportando i visitatori nell’eleganza e nella raffinatezza degli anni Venti. Questo stile, che ha influenzato profondamente moda e architettura, sarà rappresentato attraverso opere di artisti e designer di fama internazionale, offrendo un’opportunità unica per esplorare un periodo storico affascinante.

Escher e le illusioni ottiche

Settembre 2025 segnerà l’inizio di una grande mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher al MUDEC. Le sue opere, famose per le illusioni ottiche e le prospettive impossibili, offriranno un’esperienza interattiva che affascinerà visitatori di tutte le età. Non meno interessante sarà la mostra dedicata a Man Ray, che esplorerà la sua visione unica della fotografia e del surrealismo, con un focus sui ritratti delle icone del movimento, come Dalí e Duchamp.

Riflessioni sociali attraverso l’arte

Inoltre, la Galleria d’Arte Moderna ospiterà una mostra dedicata a Giuseppe Pellizza da Volpedo, il cui impegno sociale e artistico sarà messo in luce attraverso una selezione di opere significative. Questo evento rappresenterà un’opportunità unica per riflettere su temi universali come la solidarietà e il lavoro, ancora oggi di grande attualità. Il 2025 non sarà solo un anno di arte visiva, ma anche un’occasione per esplorare la storia e il progresso sociale.

Un viaggio nel passato con Anna Kuliscioff

La retrospettiva su Anna Kuliscioff, attivista pioniera dei diritti delle donne, offrirà uno sguardo profondo sulla sua vita e il suo impegno, attraverso documenti e fotografie che raccontano un’epoca di cambiamento. Infine, la mostra dedicata a Leonor Fini, con le sue opere enigmatiche, promette di trasportare i visitatori in un universo artistico affascinante e provocatorio.

Milano, capitale dell’arte

Milano si conferma, quindi, come una capitale dell’arte nel 2025, con una programmazione culturale che attraversa epoche e stili, capace di ispirare e affascinare ogni visitatore. Prepara la tua agenda e non perdere l’occasione di vivere un anno all’insegna dell’arte e della cultura, un viaggio che arricchirà il tuo spirito e la tua mente.