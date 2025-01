Mostre d’arte contemporanea alla Galleria Siotto di Cagliari

Un viaggio attraverso l'arte contemporanea con sei artisti dal 23 gennaio al 29 giugno 2025.

Un calendario ricco di eventi artistici

La Galleria Siotto di Cagliari si prepara a un 2025 ricco di eventi culturali, presentando sei mostre che metteranno in luce la creatività di artisti emergenti e affermati. A partire dal 23 gennaio e fino al 29 giugno, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare opere che spaziano dalla pittura alla fotografia, dall’illustrazione a installazioni innovative. Ogni mostra sarà un viaggio unico, affrontando temi attuali e rilevanti, come il razzismo, l’abbandono scolastico e visioni distopiche del futuro.

Artisti e opere in mostra

La prima esposizione, “Nova Express”, curata da Roberta Vanali, vedrà in scena l’artista Riccardo Camboni, il quale presenterà quindici opere ispirate al libro di William Burroughs. Questi dipinti, realizzati con tecnica ad acrilico, offrono una critica alla società americana degli anni ’50, caratterizzata da razzismo e bigottismo. La mostra sarà visitabile fino al 9 febbraio, seguita da “Distopia” di Valeria Masu, che dal 13 febbraio al 2 marzo porterà il pubblico in un viaggio attraverso paesaggi desolati e futuri incerti, rappresentati attraverso fotografie analogiche.

Collaborazioni e progetti educativi

Un aspetto interessante di questa programmazione è la collaborazione con l’Istituto superiore “G. Asproni” di Iglesias, che permetterà a una ventina di studenti di partecipare attivamente alle attività della galleria. Questo progetto di alternanza scuola-lavoro offrirà ai giovani l’opportunità di immergersi nel mondo dell’arte e della cultura, culminando in un evento dedicato alle arti creative previsto per il 3 maggio. La curatrice Alice Deledda sottolinea l’importanza di queste iniziative, che non solo promuovono l’arte, ma anche l’educazione e la crescita personale dei ragazzi coinvolti.

Un finale sorprendente

La programmazione si concluderà con la mostra “Messincarta” di Davide Tocco, che esplorerà il legame tra arte e artigianato attraverso opere dattiloscritte. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per riflettere sull’importanza della rappresentazione grafica nella creazione artistica. La Galleria Siotto, con il suo impegno per l’arte contemporanea e l’educazione, si conferma come un punto di riferimento culturale a Cagliari, invitando tutti a partecipare a questo affascinante viaggio attraverso la creatività.