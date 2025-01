La mostra a Palazzo Reale celebra il genio del fotografo russo tra moda e arte.

Un omaggio a un’icona della fotografia di moda

Milano celebra il genio di George Hoyningen-Huene, un fotografo che ha rivoluzionato il mondo della moda e dell’arte con il suo stile unico e innovativo. A 125 anni dalla sua nascita, Palazzo Reale ospita una mostra che ripercorre la sua straordinaria carriera, riunendo oltre 100 fotografie suddivise in dieci sezioni tematiche. La curatrice Susanna Brown ha saputo creare un percorso espositivo che non solo racconta la vita di Huene, ma anche il contesto culturale in cui ha operato, tra Parigi e Hollywood.

Un viaggio tra arte e moda

La mostra si apre con una sala introduttiva che offre uno sguardo approfondito sulla vita e le opere di Huene, presentando fotografie accompagnate da annotazioni e dati catalografici. Le sezioni successive esplorano temi come il jazz e i ballets russes, evidenziando il vivace contesto culturale degli Anni Venti e Trenta. La sezione dedicata alla moda mare e al corpo ideale mette in luce l’eleganza e la bellezza delle modelle dell’epoca, mentre Miraggi di luce offre uno sguardo sulle sue avventure fotografiche in luoghi esotici come Tunisia, Algeria, Egitto e Grecia.

Il surrealismo e l’eredità di Huene

Uno degli aspetti più affascinanti della carriera di Huene è la sua capacità di integrare elementi del surrealismo nelle sue opere. La sezione L’essenza del sogno esplora questa influenza, mostrando come le composizioni insolite e le atmosfere oniriche abbiano caratterizzato il suo lavoro. Inoltre, la mostra dedica attenzione al passaggio di testimone a Horst P., un altro grande nome della fotografia di moda, evidenziando come Huene abbia aperto la strada a nuove generazioni di artisti.

La mostra non è solo un tributo a un grande fotografo, ma anche un’opportunità per riflettere sull’evoluzione della fotografia di moda e sul suo impatto sulla cultura contemporanea. Con una selezione di stampe al platino-palladio realizzate sotto la guida di Horst, i visitatori possono apprezzare la qualità e la raffinatezza delle opere di Huene, che continuano a ispirare e affascinare.