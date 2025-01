Il cinema di Ryusuke Hamaguchi: tra memoria e desiderio

Un viaggio nel mondo cinematografico di Hamaguchi, Ozu e Cukor, tra emozioni e riflessioni.

Il genio di Ryusuke Hamaguchi

Ryusuke Hamaguchi è emerso come una delle figure più influenti del cinema giapponese contemporaneo. Con film come “Drive My Car”, ha conquistato il pubblico e la critica internazionale, portando alla ribalta una narrazione profonda e complessa. La sua capacità di intrecciare storie di vita quotidiana con temi universali come la memoria e il desiderio lo rende un regista unico nel panorama cinematografico attuale. Hamaguchi, che ha iniziato la sua carriera nel 2008, ha saputo costruire un linguaggio cinematografico che dialoga con i grandi maestri del passato, come Yasujirō Ozu e Éric Rohmer, creando un ponte tra tradizione e modernità.

La ricerca dell’identità attraverso il teatro

In “Drive My Car”, Hamaguchi esplora il tema del lutto attraverso la figura di Yusuke Kafuku, un attore e regista teatrale che cerca di ricostruire la propria vita dopo una tragedia personale. La scelta di adattare “Zio Vanja” di Čechov non è casuale; il teatro diventa un mezzo per affrontare il dolore e la perdita. La troupe internazionale, che recita in diverse lingue, simboleggia la complessità delle relazioni umane e la difficoltà di comunicare i propri sentimenti. La presenza di Misaki, la chauffeur che accompagna Kafuku, aggiunge un ulteriore strato di introspezione, poiché entrambi i personaggi si confrontano con il loro passato e le loro scelte.

Ozu e Cukor: maestri di emozioni e desideri

Il legame di Hamaguchi con i grandi maestri del cinema giapponese è evidente nella sua opera. Yasujirō Ozu, con il suo sguardo attento sulla vita familiare e le dinamiche sociali, ha influenzato profondamente il modo in cui Hamaguchi racconta le relazioni. Ozu, noto per il suo approccio minimalista e poetico, ha saputo catturare l’essenza della vita quotidiana, un elemento che Hamaguchi reinterpreta attraverso una lente contemporanea. D’altra parte, George Cukor, con le sue commedie sofisticate, ha esplorato le complessità delle relazioni umane, un tema che risuona anche nell’opera di Hamaguchi. La fusione di questi stili diversi crea un’esperienza cinematografica ricca e stratificata, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio emotivo profondo.