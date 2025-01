Un nuovo spazio polifunzionale a Sesto San Giovanni per eventi e ristorazione

Un nuovo inizio per il Carroponte

Il Carro Social Club rappresenta una novità entusiasmante per gli amanti della musica e della buona cucina a Milano. Situato all’interno del Carroponte di Sesto San Giovanni, questo spazio polifunzionale è stato concepito per diventare un punto di aggregazione per la comunità locale e per i visitatori. Con una superficie di 750 mq, il locale offre un ristorante, un bar e un palco per concerti dal vivo, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Un progetto condiviso

Ido Cascavilla, uno dei soci fondatori, racconta come il progetto sia nato durante l’estate del Covid, quando lui e i suoi soci, Fabio Carulli, Emanuele Carulli e Giorgio Sette, hanno iniziato a gestire la parte food & beverage del Carroponte. “Abbiamo trovato un accordo per aprire il nostro locale in una struttura distinta”, spiega Cascavilla, sottolineando l’importanza di creare uno spazio che possa accogliere non solo i frequentatori del Carroponte, ma anche la gente del quartiere.

Un’offerta gastronomica variegata

La proposta gastronomica del Carro Social Club è pensata per soddisfare tutti i palati. Gli hamburger, che vanno dal classico a varianti più creative come il burger alla carbonara e quello alla cacio e pepe, sono solo alcune delle delizie offerte. Inoltre, il menu include piatti della tradizione italiana come rigatoni all’amatriciana e gnocchi alla sorrentina, insieme a focacce fatte in casa e sfizi da condividere, come taglieri di salumi e formaggi. Con prezzi accessibili, il locale si propone di essere un punto di riferimento per chi cerca un buon pasto in un ambiente accogliente.

Musica e intrattenimento per tutti

Oltre alla cucina, il Carro Social Club si distingue per la sua programmazione musicale. Non solo concerti legati agli eventi del Carroponte, ma anche serate dedicate a DJ set e performance dal vivo. L’atmosfera industriale del locale, caratterizzata dall’uso di materiali come ferro e acciaio, contribuisce a creare un ambiente unico e suggestivo. “Carro è un locale semplice con una proposta gastronomica alla portata di tutti”, afferma Cascavilla, evidenziando l’intento di rendere il locale accessibile a tutti.