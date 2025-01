Un'opera che unisce creatività e comunità nel quartiere multiculturale di Corvetto.

Un intervento artistico per Corvetto

La non profit Viafarini continua a sorprendere con la sua programmazione che unisce arte e impegno sociale. Situata nel quartiere Corvetto di Milano, una delle zone più multiculturali della città, Viafarini ha lanciato un progetto innovativo che mira a trasformare l’ambiente urbano attraverso l’arte. La nuova iniziativa, chiamata Viafarini.work On Screen, invita artisti in residenza a presentare opere che dialoghino con l’identità del quartiere.

La scelta dell’artista: Sardomuto

Il progetto ha visto la selezione dell’artista Sardomuto, noto per la sua capacità di trasporre soggetti animali in grandi formati metropolitani. La sua arte non è solo visiva, ma porta con sé un messaggio politico e sociale. Come spiega il curatore di Viafarini, Giulio Verago, l’intervento artistico non si limita a misurarsi con dimensioni monumentali, ma si inserisce in un contesto sociale più ampio, rendendo l’arte accessibile a tutti.

Un’opera che racconta fragilità e poesia

Le opere di Sardomuto, che verranno esposte nelle ampie vetrine di Viafarini.work, presenteranno animali con una forte carica totemica. Questi soggetti non solo rappresentano la forza, ma anche la fragilità e la poesia della vita. L’inaugurazione dell’opera è prevista per sabato, accompagnata da una sound session dell’artista Gianluca Codeghini e da esibizioni di rapper locali, creando un evento che celebra la cultura e la comunità.

Un progetto che arricchisce il quartiere

Il progetto di Viafarini non è solo un intervento artistico, ma un’opportunità per il quartiere di Corvetto di vivere un momento di rinascita culturale. Attraverso l’arte, si cerca di stimolare un dialogo tra le diverse realtà che abitano il quartiere, promuovendo un senso di appartenenza e comunità. Con iniziative come questa, Viafarini si conferma come un punto di riferimento per l’arte contemporanea a Milano, capace di unire creatività e impegno sociale in un contesto urbano in continua evoluzione.