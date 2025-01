Un addio che invita a riflettere sul futuro delle librerie indipendenti a Milano.

Un addio inaspettato

La recente chiusura della libreria Brioschi, situata all’interno della storica Cascina Cuccagna di Milano, ha lasciato un vuoto nel panorama culturale della città. Dopo due anni di attività, questo spazio non è riuscito a sostenere la propria missione, nonostante l’impegno e la passione profusi dai fondatori. La libreria non era solo un luogo di vendita di libri, ma un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti della cultura, un luogo dove si poteva partecipare a eventi, incontri e presentazioni letterarie.

Un progetto ambizioso

La libreria Brioschi era il risultato di un’idea innovativa della casa editrice Brioschi Editore, che ha voluto creare uno spazio dove i lettori potessero sentirsi a casa. La scelta della Cascina Cuccagna, un luogo ricco di storia ma aperto al futuro, sembrava perfetta per ospitare un’iniziativa così ambiziosa. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la libreria ha dovuto affrontare sfide economiche insormontabili, che hanno portato alla sua chiusura. Questo evento non è solo una perdita per i lettori, ma un campanello d’allarme per tutte le librerie indipendenti che operano in un contesto sempre più difficile.

Il futuro delle librerie indipendenti

La chiusura della Brioschi non è un caso isolato. Negli ultimi anni, Milano ha visto un calo significativo nel numero di librerie indipendenti, un fenomeno che preoccupa gli appassionati di cultura. Tuttavia, ci sono ancora esempi di resistenza, come la Libreria Utopia e la Libreria Verso, che continuano a prosperare e a offrire spazi di incontro e confronto. Questi luoghi rappresentano un modello da seguire per il futuro, dimostrando che è possibile mantenere viva la cultura anche in tempi difficili.

Un invito all’azione

La chiusura della libreria Brioschi ci invita a riflettere sull’importanza di sostenere gli spazi culturali indipendenti. Milano ha bisogno di luoghi dove la cultura possa fiorire, e questo richiede un impegno collettivo. I lettori possono fare la differenza, supportando le librerie locali e partecipando attivamente agli eventi che esse organizzano. Solo così sarà possibile garantire un futuro per la cultura milanese, ricca di diversità e innovazione.