Una mostra unica celebra il genio creativo di Gianfranco Ferré attraverso immagini e abiti iconici.

Un omaggio al maestro della moda

Il Forte di Bard, situato nel cuore della Valle d’Aosta, si prepara ad accogliere una mostra straordinaria dedicata a uno dei più influenti stilisti italiani: Gianfranco Ferré. A ottant’anni dalla sua nascita, l’esposizione “Gianfranco Ferré dentro l’obiettivo” offre un’opportunità unica per esplorare il suo lavoro attraverso una selezione di immagini fotografiche, abiti iconici e materiali inediti. Curata dal Centro Ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano e CZ Fotografia, la mostra si propone di raccontare la vita e l’arte di Ferré in modo innovativo e coinvolgente.

Un percorso espositivo ricco di emozioni

La mostra si sviluppa attraverso un percorso espositivo che invita i visitatori a immergersi nel mondo creativo di Ferré. Le sei stanze, ispirate alla camera oscura, presentano oltre 90 opere fotografiche mai esposte prima, realizzate da otto maestri della fotografia di moda. Tra questi, nomi illustri come Gian Paolo Barbieri, Peter Lindbergh e Steven Meisel, che hanno collaborato con Ferré per creare campagne pubblicitarie iconiche. Ogni scatto racconta una storia, rivelando il processo creativo dello stilista e il suo approccio unico alla moda.

La sinergia tra moda e fotografia

Gianfranco Ferré ha sempre considerato la fotografia un elemento fondamentale per la comunicazione della moda. Come affermava lui stesso, “lo stilista deve comunicare col fotografo, stabilire una complicità”. Questa mostra non solo celebra il suo lavoro, ma esplora anche la relazione profonda tra stilista e fotografo, evidenziando come la collaborazione possa dare vita a immagini che trascendono il semplice atto di fotografare. Attraverso un uso sapiente di provini, fotocolor e scatti annotati, il pubblico può apprezzare il dialogo creativo che ha caratterizzato il lavoro di Ferré.

Eventi collaterali e approfondimenti

Oltre alla mostra, il Forte di Bard offre una serie di eventi collaterali che arricchiscono l’esperienza del visitatore. Tra questi, l’incontro “Moda e memorie” con l’attrice e modella Eva Riccobono e il dj Matteo Ceccarini, che discuteranno aneddoti e ricordi legati a Gianfranco Ferré. Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per approfondire la storia e l’eredità di uno stilista che ha segnato un’epoca nella moda italiana. L’ingresso alla conferenza è incluso nel biglietto di accesso al Forte, rendendo l’esperienza ancora più accessibile.