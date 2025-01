Scopri l'arte di Sergio Storini, un viaggio tra geometrie e colori alla Biblioteca Chiesa Rossa.

Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte

Il 16 gennaio si svolgerà l’inaugurazione della mostra di pittura “I miei fili e…” dell’artista Sergio Storini presso la Biblioteca comunale Chiesa Rossa, situata nel cuore dell’omonimo parco nel Municipio 5 di Milano. L’evento, che avrà inizio alle , è patrocinato dal Comune di Milano e fa parte del programma Milano City of Literature. L’ingresso è libero e facilmente raggiungibile dalla fermata della metropolitana Abbiategrosso.

Un viaggio tra arte e geometria

Sergio Storini, milanese di nascita, ha dedicato oltre quarant’anni della sua vita al disegno meccanico e all’elettronica. Questa formazione tecnica ha influenzato profondamente il suo approccio artistico, permettendogli di esplorare un dialogo unico tra geometria e colore. Le opere in mostra riflettono una continua ricerca di equilibrio tra forme e cromatismi, dove la tensione dei fili attraversa le tele con precisione millimetrica, invitando il pubblico a riflettere sulle connessioni e sull’armonia visiva.

Un artista che reinventa la propria espressione

La carriera artistica di Storini è iniziata quasi per caso, quando il desiderio di aggiungere un tocco di colore a un corridoio bianco si è trasformato in un percorso creativo. Le sue opere non sono solo semplici composizioni geometriche, ma raccontano storie e trasmettono emozioni profonde. I colori vivaci, mai casuali, creano contrasti che catturano l’attenzione e stimolano l’immaginazione. Ogni pezzo esposto è un invito a scoprire i fili invisibili che collegano ogni elemento visivo, creando un’esperienza unica per ogni visitatore.

Informazioni utili per i visitatori

Per chi desidera approfondire l’esperienza artistica proposta da Sergio Storini, la Biblioteca Chiesa Rossa offre ulteriori informazioni contattando il numero 0288465991 o scrivendo a c.bibliochiesarossa@comune.milano.it. Non perdere l’occasione di immergerti in un universo dove la razionalità incontra la creatività, dando vita a un’esperienza visiva che rimarrà impressa nella memoria.