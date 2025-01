La sperimentazione del centro unico di prenotazione mostra evidenti difficoltà e ritardi.

Ritardi e difficoltà nella sanità lombarda

La situazione della sanità in Lombardia continua a destare preoccupazione, con il centro unico di prenotazione che si trova ad affrontare numerose criticità. Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Lombardia, ha recentemente evidenziato come la sperimentazione di questo sistema, pensato per ridurre le lunghe liste d’attesa, stia incontrando notevoli ostacoli. La promessa di un servizio più efficiente, che dovrebbe essere garantito attraverso l’apertura delle agende degli istituti privati accreditati, sembra essere ancora lontana dalla realtà.

Le ammissioni di ARIA e le responsabilità politiche

Durante una recente audizione in Commissione Programmazione e Bilancio, i vertici di ARIA hanno ammesso le difficoltà che stanno affrontando. Queste ammissioni non fanno altro che confermare le preoccupazioni espresse da molti cittadini e rappresentanti politici. Le parole dell’Assessore Bertolaso, che avevano suscitato speranze, ora sembrano svanire di fronte ai fatti. Le responsabilità politiche sono chiare e ogni tentativo di giustificazione appare inadeguato e inaccettabile.

Le conseguenze per i cittadini lombardi

Le problematiche legate al centro unico di prenotazione non si limitano a ritardi e inefficienze. Si prevede che eventuali tagli ai servizi regionali, imposti dal Governo Meloni-Salvini, possano avere un impatto diretto sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini lombardi. Queste scelte politiche potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, rendendo ancora più difficile l’accesso a cure e servizi essenziali. La sanità lombarda, già sotto pressione, rischia di subire un ulteriore colpo, con ripercussioni che potrebbero farsi sentire a lungo termine.