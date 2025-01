Scopri la mostra che celebra il genio di Tim Burton con un'esperienza unica e coinvolgente.

Un’esperienza unica alla Fabbrica del Vapore

Fino al data, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita Tim Burton’s Labyrinth, una mostra immersiva che ha già incantato oltre 650.000 visitatori in città come Madrid, Parigi e Berlino. Questa è la prima volta che l’evento arriva in Italia, offrendo ai fan e ai neofiti l’opportunità di esplorare l’affascinante universo di uno dei registi più visionari del nostro tempo.

Un labirinto di creatività

All’interno del labirinto, i visitatori possono interagire con oltre centocinquanta opere originali, tra cui disegni, sculture e installazioni artistiche. Personaggi iconici come Beetlejuice, Edward mani di forbice e Alice in Wonderland prendono vita in un ambiente che stimola i sensi e l’immaginazione. Ogni angolo della mostra è pensato per trasportare il pubblico in un viaggio attraverso la mente di Burton, dove l’arte e il cinema si fondono in un’esperienza multisensoriale.

Un viaggio personalizzato tra oltre 300 possibilità

Una delle caratteristiche più innovative di Tim Burton’s Labyrinth è la possibilità di personalizzare il proprio percorso. All’inizio del viaggio, i visitatori possono premere un pulsante che attiva un itinerario unico, permettendo di esplorare oltre trecento opzioni diverse. Questo approccio interattivo rende ogni visita unica, invitando gli esploratori a scoprire i temi ricorrenti nel lavoro di Burton, come la vita, la morte e l’amore.

Un artista poliedrico

Tim Burton non è solo un regista, ma un artista completo che si esprime attraverso diverse forme d’arte. La mostra mette in luce il suo talento come illustratore, scrittore e sceneggiatore, offrendo una panoramica della sua carriera che abbraccia più di quattro decenni. Brandi Pomfret, direttrice dell’archivio di Burton, sottolinea l’importanza di questa esposizione, definendola un’esperienza incredibile e inaspettata che permette ai visitatori di immergersi completamente nell’universo creativo del regista.

Un evento da non perdere

Con il supporto dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, la Fabbrica del Vapore si trasforma in un palcoscenico per la straordinaria creatività di Tim Burton. Questa mostra è più di un semplice evento artistico; è un invito a esplorare e a lasciarsi ispirare dalla fantasia e dalla genialità di uno dei più grandi artisti contemporanei. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza che ti porterà nel cuore della mente di Tim Burton.