Scopri gli eventi culturali che arricchiranno Milano nel 2025, dall'arte moderna al design.

Un anno ricco di eventi culturali

Milano si prepara a un 2025 straordinario, con un calendario di mostre che promette di affascinare appassionati d’arte e design. A partire da gennaio, la città offrirà una serie di eventi che spaziano dall’arte moderna all’avanguardia contemporanea, celebrando grandi maestri e movimenti innovativi. Ogni mostra rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella ricchezza culturale di Milano, esplorando temi e stili che attraversano secoli e continenti.

Jean Dubuffet e l’Art Brut

Dal 20 gennaio, il Palazzo Reale ospiterà una retrospettiva dedicata a Jean Dubuffet, il fondatore dell’Art Brut. Questa mostra esplorerà il concetto di arte spontanea, mettendo in luce le opere di artisti autodidatti e spesso emarginati. Attraverso una selezione di dipinti, disegni e sculture, il pubblico potrà scoprire la visione innovativa di Dubuffet, che ha sfidato i canoni estetici del suo tempo. L’esposizione offrirà anche uno sguardo sul legame dell’artista con l’Italia e il suo impatto sull’arte contemporanea.

Futurismo e Graffitismo: un dialogo inedito

Dal 15 febbraio, il Museo del Novecento presenterà una mostra che mette in dialogo due movimenti artistici apparentemente distanti: il Futurismo e il Graffitismo. Questa esposizione esplorerà le connessioni tra le due avanguardie, evidenziando come entrambe abbiano cercato di rompere con la tradizione. Tra le opere esposte, i manifesti futuristi di Marinetti e i dipinti di Balla e Boccioni saranno accostati ai graffiti di artisti come Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Un percorso che metterà in luce il dinamismo della modernità e la ribellione creativa di entrambi i movimenti.

Felice Casorati: un maestro della pittura italiana

Dal 1° marzo, il Museo Poldi Pezzoli celebrerà Felice Casorati, uno dei protagonisti della pittura italiana del Novecento. La mostra presenterà una vasta selezione di opere, offrendo una panoramica della carriera dell’artista, dai suoi esordi simbolisti alle composizioni rigorose della maturità. I dipinti di Casorati, caratterizzati da una straordinaria cura per i dettagli, inviteranno il pubblico alla contemplazione e alla riflessione sull’arte.

Picasso e il tema dell’alterità

Dal 10 aprile, Palazzo della Permanente ospiterà una mostra dedicata a Pablo Picasso e al tema dell’alterità. Attraverso un percorso cronologico e tematico, l’esposizione esplorerà il rapporto tra l’artista spagnolo e i contesti culturali in cui ha vissuto, evidenziando la sua capacità di assorbire e reinterpretare influenze diverse. Saranno presentate opere iconiche e meno conosciute, tra cui dipinti, sculture e ceramiche, che metteranno in luce il concetto di identità e appartenenza nell’opera di Picasso.

Elio Fiorucci: un viaggio nel mondo del design

Infine, dal 1° febbraio, la Triennale di Milano celebrerà Elio Fiorucci, il designer che ha rivoluzionato il mondo della moda. La mostra ripercorrerà la carriera di Fiorucci, dalle sue origini negli anni Settanta fino alle collaborazioni con artisti internazionali. Attraverso abiti, oggetti di design e installazioni immersive, il pubblico potrà scoprire lo spirito visionario di Fiorucci e il suo impatto sulla cultura pop.