Un'esperienza immersiva dedicata al genio del cinema, fino al 2024.

Un viaggio nel genio di Stanley Kubrick

La mostra “Un sogno non è mai solo un sogno” è un evento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura. In esposizione presso il MUDEC – Museo delle Culture di Milano, l’evento offre un’opportunità unica di esplorare la carriera di uno dei registi più influenti del XX secolo. Fino al 2024, i visitatori possono immergersi nel mondo visionario di Stanley Kubrick, attraverso una collezione di oggetti, fotografie e materiali inediti che raccontano la sua straordinaria vita e il suo lavoro.

Un’esperienza interattiva per tutti

La mostra è progettata per attrarre un pubblico variegato, con sezioni interattive che stimolano la curiosità anche dei più giovani. Ogni visitatore avrà l’opportunità di scoprire aneddoti affascinanti e dettagli inediti sulla produzione dei film di Kubrick, rendendo la visita non solo educativa ma anche coinvolgente. La durata media della visita è di circa un’ora e mezza, ma può variare a seconda dell’interesse personale. È consigliabile prenotare i biglietti online sul sito ufficiale del MUDEC per evitare lunghe attese.

Come raggiungere il MUDEC e cosa fare nei dintorni

Situato nel vivace quartiere di Via Tortona, il MUDEC è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata più vicina è Porta Genova (Linea M2 – Verde), a soli 10 minuti a piedi dal museo. Per chi preferisce arrivare in auto, ci sono diversi parcheggi nelle vicinanze. Dopo la visita, il quartiere offre numerose attrazioni, tra cui ristoranti e bar che propongono menu dedicati ai visitatori del MUDEC. Approfittate di questa occasione per esplorare la zona e scoprire tutto ciò che ha da offrire.