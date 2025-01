Un'importante visita per riflettere sulla memoria storica e il contrasto all'odio

Un incontro significativo al Memoriale della Shoah

Questa mattina, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha compiuto una visita di grande importanza al Memoriale della Shoah di Milano, un luogo simbolico che rappresenta la memoria e il ricordo delle vittime dell’Olocausto. L’incontro è avvenuto su invito della senatrice a vita Liliana Segre, una figura di spicco nella lotta per la memoria storica, che ha vissuto in prima persona le atrocità del regime nazista, essendo stata deportata ad Auschwitz proprio dal luogo in cui oggi sorge il Memoriale.

Il percorso della visita

La visita ha avuto inizio dal ‘Muro dell’indifferenza’, un’installazione che invita alla riflessione sull’indifferenza che ha caratterizzato il periodo della Shoah. Questo muro, scelto dalla senatrice Segre, rappresenta un monito per le generazioni future. Successivamente, Giuli e Segre hanno visitato la Biblioteca del Memoriale, che ospita un prezioso patrimonio documentale della Fondazione Cdec (Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea). Qui, il ministro ha potuto approfondire la storia e la cultura ebraica, elementi fondamentali per comprendere il passato e costruire un futuro migliore.

Un dialogo per il futuro

Al termine della visita, si è svolto un colloquio privato tra il ministro Giuli e la senatrice Segre. Durante questo incontro, sono stati affrontati temi cruciali come il contrasto al linguaggio d’odio, un argomento di estrema attualità e rilevanza. La senatrice ha sottolineato l’importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla tolleranza, affinché simili atrocità non possano mai più ripetersi. La visita del ministro rappresenta un passo importante verso un impegno condiviso nella lotta contro l’antisemitismo e ogni forma di discriminazione.

In un momento storico in cui il dialogo e la memoria sono più necessari che mai, la presenza del ministro Giuli al Memoriale della Shoah di Milano è un segnale forte e chiaro: la cultura e la memoria devono essere al centro delle politiche pubbliche per costruire una società più giusta e inclusiva.