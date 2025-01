Un programma espositivo ricco di arte, tecnologia e spettacolo nei musei di Torino.

Un programma espositivo innovativo

I Musei Reali di Torino si preparano a inaugurare il 2025 con un programma espositivo che promette di unire arte, tecnologia e spettacolo. Con protagonisti indiscussi come Leonardo da Vinci, Orazio Gentileschi e Guido Reni, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culturale unica. Le esposizioni si svolgeranno tra la Biblioteca Reale, le Sale Chiablese e la Galleria Sabauda, arricchite da apparati informativi e multimediali che renderanno la visita ancora più coinvolgente.

Spazio Leonardo: un omaggio al genio rinascimentale

Gennaio e febbraio 2025 segneranno l’apertura di Spazio Leonardo, un allestimento dedicato ai 13 disegni di Leonardo da Vinci, tra cui il celebre Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli. Questo spazio innovativo offrirà ai visitatori la possibilità di interagire con le opere tramite touch screen e video proiezioni, creando un’esperienza immersiva. La presenza di un disegno originale in vetrina, esposto a rotazione, permetterà di apprezzare da vicino il talento di uno dei più grandi artisti della storia.

Le mostre di primavera e autunno: un dialogo tra epoche

Tra marzo e settembre, le Sale Chiablese ospiteranno una mostra che metterà in dialogo opere d’arte di diverse epoche, provenienti dalle collezioni dei Musei Reali e da altre istituzioni. Dal 18 aprile al 13 luglio, una mostra dedicata a Leonardo da Vinci esplorerà la descrizione della natura e del mondo tra il XIV e il XVI secolo, presentando opere di artisti come Giovannino de’ Grassi e Albrecht Dürer. L’autunno porterà l’attenzione su Orazio Gentileschi e Guido Reni, due maestri del Seicento, con esposizioni che metteranno in luce il loro contributo all’arte italiana.

Eventi estivi nei Giardini Reali

Durante l’estate, i Giardini Reali diventeranno il palcoscenico di una rassegna di musica, teatro e danza ispirata alle quattro stagioni. Questo evento non solo arricchirà l’offerta culturale della città, ma offrirà anche un’opportunità unica per godere dell’arte in un contesto naturale. L’integrazione di spettacoli dal vivo con le opere esposte nei musei rappresenta un modo innovativo per avvicinare il pubblico all’arte.

Un patrimonio da scoprire

La programmazione dei Musei Reali di Torino nel 2025 non è solo un omaggio ai grandi maestri del passato, ma anche un invito a scoprire e apprezzare il patrimonio culturale italiano. Con un approccio che combina tradizione e innovazione, i musei si pongono come un punto di riferimento per l’arte e la cultura, attirando visitatori da tutto il mondo. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente nei Musei Reali di Torino.