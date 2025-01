Presentazione del libro di Teodolinda Coltellaro a Taurianova

Scopri il nuovo libro di Teodolinda Coltellaro e il suo impatto sulla critica d'arte.

Un evento culturale di grande rilevanza

Sabato prossimo, la Biblioteca Antonio Renda di Taurianova ospiterà un evento di grande importanza culturale: la presentazione del libro “Sulle vie della critica d’arte – Compendio di un cammino nello spessore interpretativo della parola” di Teodolinda Coltellaro. Questo evento è parte del programma di Taurianova Capitale Italiana del Libro, un’iniziativa che mira a promuovere la lettura e la cultura nella comunità.

Organizzato dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, l’incontro vedrà la partecipazione del maestro Cesare Berlingeri, un artista di fama internazionale e presidente della fondazione, che dialogherà con l’autrice. La moderazione sarà affidata a Giovanna Villella, una figura di spicco nel panorama culturale locale.

Il libro: un viaggio attraverso le parole e l’arte

Il volume di Coltellaro è una raccolta di saggi brevi che esplorano le potenzialità della parola come strumento critico e creativo. L’autrice indaga la relazione profonda tra la parola e l’arte, offrendo una molteplicità di prospettive disciplinari. Attraverso un linguaggio incisivo e una scrittura coinvolgente, Coltellaro invita il lettore a riflettere su come le parole possano trasformarsi in immagini e viceversa.

Cesare Berlingeri, commentando l’opera, ha affermato: “Teodolinda Coltellaro ci invita a un viaggio affascinante, in cui la parola diventa immagine e l’immagine si fa pensiero.” Questa affermazione sottolinea l’importanza del libro come strumento di esplorazione e comprensione del fare artistico.

Riconoscimenti e apprezzamenti

Il libro ha già ricevuto l’attenzione di critici e storici dell’arte di rilievo, tra cui Ghislain Mayaud e Pietro Marino. Paolo Sciortino, nella rivista Arte In, ha descritto l’opera come “un tuffo vertiginoso nelle ugole profonde della lingua, dei segni, delle parole che si fanno verbo preciso, esatto, fattore estetico”. Queste parole evidenziano la complessità e la ricchezza del testo, che si propone come un racconto critico artistico senza precedenti.

Inoltre, il volume è arricchito da illustrazioni di artisti come Maurizio Cesarini e Josè Luis Simon, che contribuiscono a rendere l’opera ancora più affascinante. La prefazione è curata da Antonio Mantineo, mentre la postfazione porta la firma di Maurizio Cesarini, entrambi figure di spicco nel panorama culturale italiano.

Il contributo di Teodolinda Coltellaro alla critica d’arte

Teodolinda Coltellaro è una critica d’arte e curatrice di grande esperienza. Ha contribuito significativamente alla crescita del Museo Civico di Taverna e ha ricoperto ruoli importanti in diverse istituzioni museali. La sua attività di critica è documentata in prestigiose biblioteche e archivi museali, tra cui il Centre Pompidou e la Biennale di Venezia.

Il suo lavoro si distingue per la capacità di intrecciare diverse discipline, offrendo nuove prospettive sulla critica d’arte. Maria Fedele, direttore artistico di Taurianova Capitale del Libro, ha commentato: “L’opera di Teodolinda Coltellaro incarna perfettamente lo spirito della programmazione che portiamo avanti, sottolineando l’importanza della parola come ponte tra le arti.” Questo evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire il mondo della critica d’arte attraverso gli occhi di una delle sue protagoniste.