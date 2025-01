Il Russian Classical Ballet porta in scena la magia di Giselle al Teatro Comunale di Catanzaro.

Un classico intramontabile

Il balletto “Giselle”, considerato uno dei capolavori della danza classica, torna a incantare il pubblico il 17 gennaio al Teatro Comunale di Catanzaro. Questa rappresentazione, a cura del Russian Classical Ballet, promette di trasportare gli spettatori in un mondo di leggende e fantasie attraverso le eleganti evoluzioni dei ballerini. La storia di Giselle, una giovane contadina innamorata, si intreccia con temi di amore, inganno e tragedia, rendendo questo balletto un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Un evento di grande rilevanza culturale

La ripartenza della stagione teatrale di AMA Calabria dopo le festività natalizie è segnata da questo imperdibile appuntamento. Il direttore artistico, Maestro Francescantonio Pollice, ha dichiarato: “Siamo pronti ad accogliere i nostri spettatori con una programmazione all’insegna della qualità e della varietà”. La presenza di una compagnia di fama internazionale come il Russian Classical Ballet arricchisce ulteriormente l’offerta culturale della regione, sottolineando l’importanza di eventi di questo calibro per la comunità.

La magia della musica e della danza

Le celebri musiche di Adolphe-Charles Adam accompagneranno le coreografie originali di Jean Coralli, il primo maestro di balletto dell’Opéra di Parigi. La combinazione di melodie incantevoli e movimenti coreografici raffinati rende “Giselle” un’esperienza sensoriale unica. La storia, che esplora le fragilità umane e i sentimenti profondi, continua a colpire il cuore degli spettatori, proprio come fece alla sua prima messa in scena nel 1841.

Un cast di talenti

Il cast del Russian Classical Ballet, composto da ballerini di grande talento, promette di offrire performance indimenticabili. I primi ballerini, Lilia Zanigabdinova e Ilnur Gaifullin, porteranno in scena un audace pas de deux che esalterà le loro doti tecniche e il loro carattere espressivo. La missione della compagnia è quella di preservare la tradizione del balletto e farla conoscere a un pubblico sempre più vasto, rendendo “Giselle” un’opportunità imperdibile per gli amanti della danza.

Informazioni pratiche

I biglietti per assistere a “Giselle” sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e online sul sito <a href=" Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero telefonico 0961.741241 o 389.0670191, oppure inviare un’email a [email protected]. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile con uno dei balletti più amati di sempre!