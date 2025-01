Un'esposizione che celebra l'eleganza e l'innovazione del marchio Galtrucco

Un viaggio attraverso la storia del tessile italiano

Dal 13 dicembre, Milano ospita una mostra unica nel suo genere, dedicata al celebre marchio Galtrucco. Presso Palazzo Morando, i visitatori possono immergersi in un percorso che celebra la storia e l’eleganza dei tessuti italiani, un viaggio che si snoda attraverso le epoche, dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Questa esposizione, che rimarrà aperta fino al 15 giugno, offre un’opportunità imperdibile per scoprire l’evoluzione di un marchio che ha segnato la moda italiana.

Due sezioni per raccontare un’epoca

La mostra è suddivisa in due sezioni principali. La prima, curata da Alessandra Coppa, si concentra sulla comunicazione del marchio attraverso i suoi negozi e le vetrine, mentre la seconda, a cura di Margherita Rosina ed Enrica Morini, esplora i tessuti e i capi d’abbigliamento venduti nei punti vendita Galtrucco. Questo approccio narrativo permette di comprendere non solo l’estetica del marchio, ma anche il suo impatto culturale e commerciale nel panorama tessile italiano.

Un design innovativo e riconoscibile

La storia di Galtrucco è caratterizzata da un’innovazione continua nel design dei negozi, che si sono evoluti in veri e propri “salotti d’autore”. Progettati da architetti di fama come Guglielmo Ulrich e Melchiorre Bega, questi spazi erano concepiti per essere accoglienti e distintivi, con vetrine che catturavano l’attenzione grazie a composizioni artistiche di stoffe e figurini. L’esposizione include anche una selezione di figurini storici, che testimoniano l’abilità sartoriale e la creatività del marchio.

Collaborazioni prestigiose e capi iconici

Un altro aspetto affascinante della mostra è la presentazione di abiti realizzati in collaborazione con designer di fama internazionale come Giorgio Armani, Krizia e Chloé. I visitatori possono ammirare capi iconici, tra cui giacche maschili e abiti da sera, che raccontano la storia di un marchio che ha saputo adattarsi e innovare nel tempo. La presenza di disegni e campioni di stoffe Galtrucco arricchisce ulteriormente l’esperienza, offrendo uno sguardo privilegiato sulla creatività e l’artigianalità che caratterizzano il made in Italy.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle alle , con ingresso gratuito. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di moda e design, che potranno esplorare la ricca storia di Galtrucco e il suo contributo al panorama tessile italiano. Non perdere l’opportunità di scoprire un pezzo di storia del made in Italy, immerso in un’atmosfera di eleganza e creatività.