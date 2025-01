Un viaggio interattivo nel microcosmo virale, tra scienza e design, al Museo di Milano.

Un viaggio nella storia dei virus

Fino al 1° dicembre, il Museo di Storia Naturale di Milano ospita la mostra “Grande come un virus”, un’iniziativa che celebra la complessità e l’importanza dei virus nella storia della vita sulla Terra. Organizzata dall’Istituto di Biofisica del CNR, questa esposizione offre un’opportunità unica per esplorare un mondo spesso frainteso e sottovalutato. I virus, sebbene frequentemente associati a malattie, sono entità antiche che hanno avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione della vita.

Un’esperienza interattiva e coinvolgente

La mostra non si limita a presentare i virus come nemici da combattere, ma li propone come soggetti di studio affascinanti. Attraverso pannelli informativi, illustrazioni, video e modelli scientifici, i visitatori possono immergersi in un’esperienza interattiva che stimola la curiosità. Le visite guidate, condotte da esperti del Gruppo Pleiadi e Coop Culture, offrono un linguaggio accessibile e coinvolgente, rendendo la scienza alla portata di tutti, inclusi i più giovani.

Un focus sulla prevenzione e sull’educazione

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, la mostra presenterà un modello sonoro del virus HIV ingrandito 10 milioni di volte, accompagnato da discussioni sulla prevenzione e sull’importanza della consapevolezza. La presidente di Lila Onlus sarà presente per approfondire questi temi, sottolineando l’importanza della conoscenza nella lotta contro le malattie virali. La mostra si propone di educare il pubblico, non solo sui virus, ma anche sull’importanza della ricerca scientifica e delle biotecnologie.

Informazioni pratiche per la visita

L’accesso alla mostra è consentito da martedì a domenica, esclusivamente tramite prenotazione. È consigliata la registrazione anticipata, soprattutto nei fine settimana e durante le festività, quando le visite guidate sono offerte da Co-Science, un progetto finanziato dall’Unione Europea. La mostra è adatta a un pubblico ampio, incluse scolaresche e famiglie con bambini a partire dagli 8 anni. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’infopoint del museo o scrivere agli indirizzi email forniti.