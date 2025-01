Scopri la stagione 2025 del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita Spellbound, ricca di eventi e novità.

Un palcoscenico per la danza contemporanea

Dal 10 gennaio al , Roma si trasformerà in un palcoscenico vibrante per la danza contemporanea grazie alla stagione In levare, organizzata dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita Spellbound. Questa iniziativa, diretta da Valentina Marini, promette di portare in scena diciotto spettacoli, tra cui due prime assolute e tre prime nazionali, in una celebrazione della creatività e dell’innovazione artistica.

Artisti di fama e nuove generazioni

La stagione vedrà esibirsi nomi storici della danza italiana come Abbondanza/Bertoni, Roberto Castello e Enzo Cosimi, accanto a talenti emergenti come Luna Cenere e Michael Incarbone. Questo mix di esperienze e stili offre al pubblico un’opportunità unica di esplorare le diverse sfaccettature della danza contemporanea, con spettacoli che spaziano da riflessioni intime a esplorazioni audaci delle dinamiche sociali.

Un programma ricco di eventi

Il cartellone di In levare non si limita ai soli spettacoli di danza. Include anche mostre, laboratori e incontri con artisti, creando un ambiente interattivo e coinvolgente. Ogni evento è progettato per stimolare il dialogo tra artisti e pubblico, offrendo un’esperienza culturale completa. La stagione si apre con Venere vs Adone, una reinterpretazione del celebre poemetto di Shakespeare, e prosegue con una serie di performance che sfidano le convenzioni e invitano alla riflessione.

Un invito alla riflessione e alla ribellione

Il tema di In levare invita a una riflessione profonda sulle ingiustizie e sulle sfide contemporanee. Come sottolinea Valentina Marini, la danza diventa un mezzo per esprimere il desiderio di cambiamento e per affrontare le contraddizioni della nostra epoca. Gli artisti coinvolti non solo intrattengono, ma stimolano anche una presa di coscienza collettiva, incoraggiando il pubblico a esplorare le proprie emozioni e a confrontarsi con le questioni attuali.

Un sostegno alla creazione contemporanea

In aggiunta agli spettacoli, In levare sostiene la creazione contemporanea attraverso residenze artistiche e collaborazioni con compagnie internazionali. Questo approccio non solo arricchisce il panorama culturale romano, ma promuove anche il dialogo tra diverse tradizioni artistiche, creando un ponte tra il locale e il globale.