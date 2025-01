Sculture iconiche di Giacometti in dialogo con opere di Huma Bhabha, Mona Hatoum e Lynda Benglis.

Un anno dedicato a Giacometti al Barbican Centre

A partire dalla primavera del 2025, il Barbican Centre di Londra si prepara a ospitare una serie di mostre dedicate ad uno dei più influenti scultori del XX secolo, Alberto Giacometti. Questa iniziativa nasce da un accordo di collaborazione con la Fondazione Giacometti di Parigi, che porterà nella capitale britannica alcune delle opere più celebri dell’artista svizzero. L’evento rappresenta un’opportunità unica per esplorare la fragilità umana attraverso l’arte, mettendo in dialogo le sculture di Giacometti con le opere di tre artiste contemporanee: Huma Bhabha, Mona Hatoum e Lynda Benglis.

Un ciclo di mostre innovative

Il ciclo espositivo avrà inizio con la mostra di Huma Bhabha, che sarà aperta fino al . Seguirà un confronto tra le opere di Giacometti e quelle di Mona Hatoum, e infine, nel febbraio 2026, sarà la volta di Lynda Benglis. Ogni artista presenterà una selezione di opere, sia preesistenti che inedite, creando un dialogo intergenerazionale che mette in luce connessioni inedite con l’opera di Giacometti.

La fragilità umana nell’arte contemporanea

Il progetto mira a esplorare temi universali come la fragilità umana, la memoria e il trauma, che caratterizzano tanto l’opera di Giacometti quanto quella delle tre artiste coinvolte. Huma Bhabha, ad esempio, rielabora la figura umana in forme grottesche, utilizzando materiali vari come sughero e argilla. Mona Hatoum affronta questioni di emarginazione e spersonalizzazione, mescolando performance e scultura. Infine, Lynda Benglis esplora la sessualità e l’identità di genere attraverso una pratica artistica multiforme.

Un nuovo spazio espositivo al Barbican

Per accogliere queste mostre, il Barbican svelerà un nuovo spazio espositivo ricavato dalla Barbican Brasserie, che chiuderà definitivamente i battenti alla fine di gennaio 2025. Questo nuovo ambiente sarà progettato per ospitare una programmazione culturale sempre più articolata, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. Con questa iniziativa, il Barbican non solo celebra l’eredità di Giacometti, ma si propone anche come un centro vitale per l’arte contemporanea.