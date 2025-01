Antonio Sancassani, un'icona del cinema d'essai, lascia un'eredità indelebile a Milano.

Un pioniere del cinema d’essai

Antonio Sancassani, scomparso all’età di 82 anni, è stato un faro per il cinema d’essai a Milano. Da oltre 40 anni gestiva il Cinema Mexico, un luogo che ha rappresentato un punto di riferimento per gli amanti del cinema indipendente e dei film d’autore. La sua passione per il grande schermo ha trasformato il Mexico in un simbolo di resistenza culturale, dove ogni proiezione era un evento unico e coinvolgente.

Il fenomeno del Rocky Horror Picture Show

Uno degli eventi più iconici del Cinema Mexico è stato senza dubbio la programmazione del “Rocky Horror Picture Show”. Ogni venerdì sera, il cinema si animava con spettatori travestiti come i personaggi del musical, creando un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva. Questo rito ha attratto generazioni di cinefili, rendendo il Mexico un luogo di incontro e celebrazione della cultura pop. Sancassani ha saputo trasformare il cinema in un’esperienza sociale, dove il pubblico non era solo spettatore, ma parte attiva dello spettacolo.

Un legame con il cinema indipendente

Oltre a gestire il Mexico, Sancassani ha avuto un ruolo fondamentale nel sostenere e promuovere registi indipendenti. La sua visione ha permesso a molti talenti emergenti di farsi conoscere, contribuendo alla crescita del panorama cinematografico italiano. Nel 2011, il suo impegno è stato riconosciuto con l’Ambrogino d’Oro, un’onorificenza che testimonia il suo amore per il cinema e la sua dedizione alla cultura. La comunità cinematografica milanese piange la sua perdita, ricordando la sua energia contagiosa e il suo spirito visionario.

Un’eredità duratura

La scomparsa di Antonio Sancassani lascia un vuoto profondo non solo a Milano, ma in tutto il panorama del cinema d’essai. La sua capacità di creare uno spazio unico per il cinema indipendente ha influenzato innumerevoli cinefili e professionisti del settore. La sua eredità vive attraverso il Cinema Mexico e il Cinema Palestrina, dove ha continuato a lavorare per migliorare l’esperienza cinematografica. La sua passione e il suo impegno rimarranno sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui l’amore per la settima arte.