Scopri l'esposizione che celebra il maestro del disegno italiano a Città di Castello.

Un maestro del disegno italiano

Omar Galliani, uno dei più rinomati artisti contemporanei italiani, ha aperto le porte della sua arte alla Galleria delle Arti di Città di Castello. La mostra, intitolata “Di Segno in Segno”, è un’opportunità unica per immergersi nel mondo creativo di Galliani, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione nel suo lavoro. L’esposizione, inaugurata il 7 dicembre, presenta un corpus completo delle sue opere grafiche, realizzate nel corso di oltre quattro decenni, dagli anni Settanta agli anni Duemila.

Un viaggio attraverso le tecniche incisorie

Galliani si distingue per la sua abilità nelle tecniche incisorie, in particolare nella litografia e nell’acquatinta. La sua esperienza come docente all’Accademia di Belle Arti di Urbino ha influenzato profondamente il suo approccio artistico, permettendogli di esplorare nuove forme espressive. La Galleria delle Arti, storicamente legata alla stampa e all’editoria artistica, rappresenta il contesto ideale per ospitare le opere di Galliani, che si inseriscono perfettamente nella tradizione artistica della città, nota per aver dato i natali a grandi nomi come Alberto Burri.

Un’esperienza visiva unica

La mostra comprende circa quindici opere, molte delle quali in formati eccezionali, che sfidano le convenzioni delle incisioni tradizionali. Tra i pezzi esposti, si possono ammirare esemplari unici che combinano la litografia su pietra con interventi manuali a tempera e pastello, creando un dialogo tra diverse tecniche artistiche. Ogni opera racconta una storia, un viaggio attraverso l’immaginazione e la creatività di Galliani, invitando il visitatore a riflettere sulla bellezza e sulla complessità dell’arte contemporanea.

Un evento da non perdere

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Città di Castello e di altre importanti istituzioni locali, sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità artistica. La brochure accompagnatoria, curata da Petruzzi Editore, offre ulteriori spunti di riflessione sulle opere esposte e sul percorso artistico di Galliani. Non perdere l’occasione di visitare questa straordinaria esposizione, che celebra non solo l’arte di un grande maestro, ma anche la ricca tradizione culturale di Città di Castello.