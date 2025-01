Immobili abbandonati: l’arte di Biancoshock contro la speculazione

Un'installazione che trasforma l'Edicola Radetzky in un'agenzia immobiliare fittizia

Un’edicola che diventa spazio d’arte

Nel cuore di Milano, l’Edicola Radetzky, un tempo semplice punto di rivendita, ha subito una trasformazione radicale grazie all’associazione Progetto Città Ideale. Questa edicola, costruita nei primi anni del Novecento, ha trovato nuova vita come centro dedicato all’arte contemporanea. La ristrutturazione ha permesso di ospitare numerosi progetti espositivi, ma l’installazione più recente, “Immobili – aree.it” dell’artista Biancoshock, si distingue per il suo forte messaggio sociale.

Un’installazione provocatoria

Biancoshock, noto per il suo approccio critico e provocatorio, ha trasformato l’edicola in una finta agenzia immobiliare, ricoprendo le vetrate con annunci di immobili abbandonati e incompiuti. Questa scelta non è casuale: l’artista intende mettere in luce la crescente speculazione edilizia e l’abbandono di spazi che potrebbero essere riqualificati per il bene della comunità. Gli annunci, frutto di un’attenta ricerca sul territorio milanese, raccontano storie di occasioni perse, invitando il pubblico a riflettere sulla situazione attuale del mercato immobiliare.

Un’opportunità di riflessione

La curatrice Alessandra Iaolè sottolinea come l’installazione di Biancoshock non sia solo una critica, ma anche un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica. Ogni annuncio rappresenta un invito a considerare il potenziale di spazi dimenticati, che potrebbero rinascere attraverso progetti di riqualificazione. L’Edicola Radetzky, con la sua programmazione espositiva, si propone come un esempio di come l’arte possa dialogare con il paesaggio urbano e contribuire a una nuova visione della città.