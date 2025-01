Un viaggio attraverso le esposizioni che celebrano l'arte storica e contemporanea.

Un anno ricco di eventi artistici

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli appassionati d’arte, con un calendario di mostre che abbraccia una vasta gamma di stili e periodi storici. L’Italia, con la sua ricca tradizione artistica, ospiterà eventi che spaziano dai capolavori della Belle Époque alle avanguardie contemporanee, offrendo un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione dell’arte nel corso dei secoli.

Mostre imperdibili in diverse città

Da Brescia a Torino, passando per Pistoia e Ascona, le esposizioni in programma promettono di catturare l’attenzione di tutti. A Brescia, il Palazzo Martinengo presenterà una mostra dedicata alla Belle Époque, curata da Francesca Dini e Davide Dotti, con 80 opere di artisti come Boldini e De Nittis. Questo evento rappresenta un viaggio affascinante nelle atmosfere di un’epoca che ha segnato profondamente la storia dell’arte.

Inoltre, ai Musei Reali di Torino, verrà inaugurato lo Spazio Leonardo, un allestimento innovativo che metterà in mostra disegni del genio rinascimentale Leonardo da Vinci. Questo spazio non solo celebrerà il suo genio, ma offrirà anche uno sguardo approfondito sul contributo di Orazio Gentileschi e Guido Reni all’arte barocca, con esposizioni che si terranno in autunno.

Arte contemporanea e innovazione

La contemporaneità avrà un ruolo di primo piano con la mostra dedicata a Daniel Buren a Pistoia, che si svolgerà in tre prestigiose sedi. L’artista, noto per il suo approccio innovativo, presenterà opere create appositamente per l’occasione, riflettendo sul suo legame con l’Italia e il suo impatto sulla scena artistica internazionale.

Non mancheranno neppure le retrospettive di grandi maestri. Il Museo di Santa Giulia a Brescia dedicherà una mostra a Joel Meyerowitz, uno dei pionieri della fotografia contemporanea, con 90 immagini che raccontano sei decenni di carriera. A Milano, la Galleria M77 ospiterà una retrospettiva su Carla Badiali, esplorando il suo contributo all’Astrattismo comasco attraverso oltre 50 opere.

Un viaggio attraverso l’arte e la cultura

Il 2025 sarà anche l’occasione per celebrare artisti storici come Félix Vallotton ad Ascona e Vassily Kandinsky al MA*GA di Gallarate. Queste mostre offriranno uno sguardo approfondito sulle opere di artisti che hanno influenzato il panorama artistico europeo, creando un dialogo tra passato e presente.

In sintesi, il 2025 si preannuncia come un anno imperdibile per gli amanti dell’arte, con eventi che soddisferanno ogni curiosità e interesse. Che si tratti di fotografia, arte astratta o capolavori barocchi, il calendario delle mostre offre un’opportunità unica per immergersi nella bellezza e nella complessità dell’arte.