Scopri le mostre di moda che arricchiranno il tuo 2025 con arte e design.

Un anno ricco di eventi moda

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per gli amanti della moda, non solo per le sfilate e gli eventi glamour, ma anche per una serie di mostre che celebrano l’arte e il design. Questi eventi offrono un’opportunità unica per esplorare la storia e l’evoluzione della moda, con focus su stilisti iconici e movimenti culturali. Dalle retrospettive ai percorsi interattivi, ogni mostra promette di essere un’esperienza coinvolgente.

Milano: il cuore pulsante della moda

Iniziamo il nostro viaggio da Milano, dove la Triennale ospita una retrospettiva dedicata a Elio Fiorucci, un pioniere della moda che ha rivoluzionato il settore negli anni ’60. Questa mostra, aperta fino al 13 aprile, non solo celebra i suoi abiti iconici, ma esplora anche il suo impatto sui concept store e sulla cultura pop. Inoltre, durante la Fashion Week maschile di gennaio, Palazzo Morando presenterà una mostra dedicata a Balenciaga, in onore del 130° anniversario dello stilista, con una selezione di calzature uniche.

Roma e Parigi: un viaggio tra arte e moda

Scendendo verso Roma, la Fondazione Nicola Del Roscio offre un’esperienza unica con la mostra En Scène: Yves Saint Laurent, che presenta costumi e bozzetti per il balletto e il teatro. Questa mostra, in collaborazione con il Musée Yves Saint Laurent, è un tributo all’eredità artistica del couturier francese. A Parigi, non perdere la mostra Dior/Lindberg presso La Galerie Dior, che espone fotografie iconiche del celebre fotografo tedesco, catturando la bellezza delle modelle della maison dal 19.

Londra e New York: il futuro della moda

Il Design Museum di Londra ospita Future Observatory: Tomorrow’s Wardrobe, una mostra che esplora l’eleganza e la sostenibilità nel futuro della moda. Attraverso capi iconici e innovativi, i visitatori possono scoprire come i designer stiano plasmando un’industria più responsabile. Infine, a New York, il Museum at FIT presenta Fashioning wonder: a cabinet of curiosities, un viaggio che unisce moda e natura, esplorando le influenze artistiche e culturali che rendono ogni pezzo unico.