Riscoprire la socialità: i nuovi club di aggregazione in Italia

Dai club letterari agli eventi culinari, la voglia di socializzare senza smartphone cresce in Italia.

Un fenomeno globale di disconnessione

Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente desiderio di disconnettersi dalla tecnologia e riconnettersi con le persone. In diverse città del mondo, gruppi di giovani si stanno unendo per creare spazi di socialità privi di smartphone. A Brooklyn, il “The Luddite Club” riunisce adolescenti per attività come la lettura e la musica, mentre ad Amsterdam, il “The Offline Club” promuove eventi che incoraggiano a “scambiare il tempo davanti allo schermo con il tempo reale”. Questa tendenza si sta diffondendo anche in Italia, dove i club di aggregazione stanno proliferando, offrendo opportunità di incontro e interazione.

Il ritorno dei luoghi di aggregazione

Milano, in particolare, sta vivendo un rinascimento sociale con l’apertura di nuovi spazi dedicati alla musica, alla cultura e alla gastronomia. Il “Detune”, ad esempio, è un discobar che ha riaperto le sue porte dopo anni di chiusura, diventando rapidamente un punto di riferimento per gli amanti della musica indie. Ogni sera, il locale offre concerti gratuiti, creando un’atmosfera di convivialità e condivisione. Allo stesso modo, iniziative come “Succede nei Bar” invitano le persone a discutere di temi attuali in un ambiente informale, riscoprendo il piacere di conversare con sconosciuti davanti a un caffè.

Il cibo come collante sociale

Il cibo gioca un ruolo fondamentale in questo nuovo panorama di socialità. Progetti come “Tavolata” offrono esperienze culinarie condivise in location suggestive, dove gli ospiti possono gustare piatti preparati da chef locali e creare connessioni significative. Anche il “Circolino del Pane” di Davide Longoni si propone come un laboratorio di panificazione e un salotto per conversare, dove il pane diventa un pretesto per socializzare e apprendere. Questi eventi non solo soddisfano il palato, ma favoriscono anche l’incontro tra persone diverse, creando legami attraverso la condivisione di esperienze gastronomiche.

Arte e creatività come strumenti di connessione

La creatività sta emergendo come un altro potente strumento di aggregazione. Spazi come “Oda” e “My Art Room” offrono workshop di ceramica e pittura, invitando le persone a esprimere la propria creatività in un contesto sociale. Questi eventi non solo stimolano l’immaginazione, ma permettono anche di incontrare altri appassionati, creando una comunità di artisti e creativi. Inoltre, iniziative come “The Maptique” organizzano esperienze collettive che spaziano dai tour d’arte a cene tematiche, dimostrando che l’arte può essere un potente collante sociale.