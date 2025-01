Un viaggio attraverso la carriera di un grande artista del Novecento italiano

Un omaggio a Felice Casorati

Dal 15 febbraio, Palazzo Reale di Milano ospita una mostra antologica dedicata a Felice Casorati, uno dei più influenti artisti italiani del Novecento. Questa esposizione rappresenta un’importante occasione per riscoprire l’opera di un maestro che ha saputo innovare e influenzare il panorama artistico italiano. Con oltre 100 opere, tra dipinti, sculture e disegni, la mostra offre un’ampia panoramica della sua carriera, permettendo ai visitatori di immergersi nel suo mondo creativo.

Un percorso espositivo ricco di opere

La mostra è realizzata in collaborazione con l’Archivio Felice Casorati e presenta opere provenienti da collezioni prestigiose, tra cui la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino. Ogni pezzo esposto racconta una parte della vita e dell’arte di Casorati, evidenziando la sua versatilità e il suo talento. Dalla pittura alla scultura, fino alla grafica e alla scenografia, l’artista ha saputo esprimere la sua creatività in molteplici forme, rendendo la sua opera unica e inconfondibile.

Milano e Casorati: un legame indissolubile

Milano ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Felice Casorati. La città non solo ha ospitato alcune delle sue mostre più importanti, ma ha anche influenzato il suo lavoro. La mostra di Palazzo Reale, che segue un’importante antologica del 1990, celebra questo legame storico, sottolineando l’importanza di Milano come centro d’arte moderna in Italia. Curata da esperti del settore, l’esposizione offre uno sguardo inedito sulla vita dell’artista, arricchita da documenti e incisioni che raccontano la sua storia.