Due gallerie italiane uniscono le forze in un nuovo spazio condiviso a Porta Venezia.

Un nuovo polo culturale a Milano

Milano continua a sorprendere con la sua vivace scena artistica. Nel 2025, due gallerie italiane, UNA e Castiglioni, uniranno le forze per aprire un nuovo spazio espositivo in Via Lazzaro Palazzi 3, a pochi passi dalla fermata della metro di Porta Venezia. Questo luogo, che ospita già la galleria CLIMA e altri studi creativi, si propone di diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea, promuovendo un dialogo attivo tra artisti emergenti e affermati.

UNA e Castiglioni: una collaborazione strategica

Fondata nel 2018 a Piacenza, la galleria UNA ha sempre avuto come obiettivo il supporto agli artisti emergenti, prevalentemente italiani, ma con aperture verso collaborazioni internazionali. Dall’altra parte, la galleria Castiglioni, che ha fatto il suo debutto a Milano nel 2018, ha creato un ponte tra artisti storici brasiliani e giovani talenti italiani. La sinergia tra queste due realtà nasce da un rapporto di stima e amicizia, con l’intento di creare uno spazio che favorisca scambi culturali e artistici.

Un programma espositivo innovativo

Il nuovo spazio espositivo non sarà solo un luogo di mostra, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Le due gallerie hanno in programma di alternare le loro esposizioni, mantenendo ciascuna la propria identità. Tuttavia, almeno una volta all’anno, si uniranno per una mostra che rappresenterà un dialogo tra le due realtà, coinvolgendo anche altri curatori e gallerie. La prima mostra, prevista per la primavera, sarà un evento significativo, un manifesto della loro collaborazione.

Un contesto storico e culturale

Il palazzo che ospiterà il nuovo spazio ha una storia ricca e affascinante. Negli anni Ottanta, è stato il primo artist-run space indipendente di Milano, un luogo di incontro per artisti come Luciano Fabro e Liliana Moro. Oggi, il quartiere di Porta Venezia continua a crescere, diventando un centro pulsante di attività culturali e artistiche. Con l’apertura di questo nuovo spazio, Milano si conferma come una delle capitali europee dell’arte contemporanea, pronta ad accogliere nuove idee e progetti.