Scopri come l'artista marocchina esplora le dinamiche sociali attraverso l'arte

Un progetto espositivo unico

La Fondazione Prada ospita un nuovo progetto espositivo dell’artista marocchina Meriem Bennani, intitolato For My Best Family. Questo lavoro rappresenta un’importante evoluzione nella carriera di Bennani, che ha dedicato oltre due anni alla sua realizzazione. La mostra combina una installazione site-specific con un film d’arte, co-diretto con Orian Barki, creando un’esperienza immersiva che invita il pubblico a riflettere sulle modalità di interazione sociale in contesti sociopolitici complessi.

Un viaggio tra pubblico e privato

Il progetto di Bennani si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di intimità e pubblicità, esplorando come le persone si relazionano tra loro in un mondo sempre più connesso. Attraverso l’uso di un linguaggio visivo che attinge a diverse fonti, come i video di YouTube e la realtà televisiva, l’artista riesce a creare un ponte tra la realtà quotidiana e un immaginario fantastico. Questo approccio non solo intrattiene, ma stimola anche una riflessione profonda sulle dinamiche sociali contemporanee.

Un’arte che sfida le convenzioni

Meriem Bennani, nata in Marocco nel 1988, è conosciuta per la sua capacità di amplificare la realtà attraverso l’arte. La sua opera si distingue per l’uso dell’umorismo e per la commistione di diversi linguaggi visivi, rendendo le sue installazioni accessibili e coinvolgenti. La Fondazione Prada, con oltre trent’anni di esperienza nella promozione di artisti internazionali, continua a sostenere progetti che sfidano le convenzioni e invitano a una riflessione critica.

Informazioni pratiche

La mostra è aperta al pubblico con un biglietto d’ingresso che varia da 7,50 a 15 euro. Gli orari di apertura sono i seguenti: il 31 dicembre dalle 10 alle 17, il 1 gennaio dalle 14 alle 19 e il 6 gennaio dalle 10 alle 19. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza artistica che promette di essere tanto stimolante quanto divertente.