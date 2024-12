Un viaggio nell'arte di Hokusai attraverso oltre 200 opere in esposizione.

Dal 24 ottobre, Palazzo Blu di Pisa si trasforma in un palcoscenico per l’arte giapponese, ospitando una straordinaria mostra dedicata a Katsushika Hokusai, uno dei più influenti artisti del Giappone. Questa esposizione, curata da Rossella Menegazzo, docente di Storia dell’arte dell’Asia orientale, presenta oltre 200 opere provenienti da prestigiose collezioni, tra cui il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova e il Museo d’Arte Orientale di Venezia.

Un maestro dell’ukiyo-e

Hokusai è celebre per il suo contributo al genere ukiyo-e, che significa “immagini del mondo fluttuante”. Questo stile artistico ha raggiunto il suo apice durante l’epoca Edo (1603-1868) e ha influenzato non solo l’arte giapponese, ma anche quella europea del XIX secolo. La mostra mette in evidenza l’eclettismo di Hokusai, mostrando come il suo lavoro abbia ispirato generazioni di artisti, sia in Giappone che in Occidente.

Un patrimonio artistico da scoprire

Il percorso espositivo è un viaggio attraverso la varietà delle opere di Hokusai, dalle celebri stampe di vedute iconiche, come le famose “Trentasei vedute del monte Fuji”, a volumi illustrati e opere più intime. Ogni sezione della mostra è pensata per far emergere la ricchezza e la complessità del suo lavoro, con un’attenzione particolare ai surimono, biglietti augurali e inviti di grande raffinatezza tecnica, destinati a una committenza colta.

Influenza e contemporaneità

La mostra non si limita a celebrare il passato; include anche opere di artisti contemporanei che si ispirano a Hokusai, come Yoshitomo Nara e il gruppo teamLab. Questi artisti reinterpretano l’eredità di Hokusai attraverso nuovi linguaggi visivi, dimostrando come la sua influenza continui a vivere nel panorama artistico attuale. L’esposizione offre quindi un’opportunità unica di riflessione su come l’arte giapponese tradizionale possa dialogare con le pratiche contemporanee.

In un’epoca in cui il mondo è sempre più connesso, la mostra di Hokusai a Palazzo Blu rappresenta un’importante occasione per esplorare le radici culturali e artistiche che uniscono Oriente e Occidente. Non perdere l’opportunità di immergerti in questo affascinante viaggio nell’arte giapponese.