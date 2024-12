Il Comune di Legnano invita artisti a esporre le proprie opere nel 2025.

Un’opportunità per gli artisti locali

Il Comune di Legnano ha lanciato una call per artisti del territorio, invitando sia singoli che collettivi a presentare le proprie opere per esposizioni che si terranno nel prestigioso Castello. Questa iniziativa mira a valorizzare l’arte locale e a fornire uno spazio gratuito per la mostra delle opere, contribuendo così a un calendario culturale ricco e variegato.

Dettagli delle esposizioni

Le mostre si svolgeranno nel corso del 2025 e avranno una durata di 15 giorni, con aperture nei weekend. Gli artisti possono presentare opere di pittura, grafica, scultura, installazione e fotografia. È possibile indicare il periodo preferito per l’esposizione e se le opere possono essere esposte all’aperto, offrendo così una maggiore flessibilità e opportunità di visibilità.

Selezione e valutazione delle opere

Tutte le proposte saranno valutate dall’Ufficio Cultura del Comune, il cui giudizio sarà insindacabile e definitivo. Gli artisti selezionati saranno contattati telefonicamente per confermare la loro partecipazione. Questa è un’occasione unica per gli artisti di mostrare il proprio talento in un contesto prestigioso, contribuendo a rendere il Castello di Legnano un punto di riferimento per l’arte e la cultura locale.

Come partecipare

Per partecipare, gli artisti devono compilare un modulo di candidatura disponibile sul sito ufficiale del Comune. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 26 gennaio. Non perdere l’opportunità di far parte di questo progetto che celebra l’arte e la creatività del nostro territorio!