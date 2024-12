Un reading concert per approfondire il tema delle navi a perdere e la loro storia irrisolta.

Un evento unico per la memoria collettiva

Il 30 dicembre, presso la Biblioteca Comunale di Caulonia Marina, si terrà un reading concert dal titolo “Non sopporto le cose storte”. Questo evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Caulonia, è un’importante occasione per riflettere su un tema che ha segnato la storia recente del Mediterraneo: le navi a perdere. Protagonisti della serata saranno Andrea Carnì e Fabio Macagnino, che attraverso la loro arte intendono far luce su una questione complessa e spesso trascurata.

Il reading concert si propone di raccontare la storia delle navi affondate nel Mar Mediterraneo, cariche di rifiuti tossici e radioattivi. Le indagini condotte dalla Procura di Reggio Calabria, insieme alla misteriosa morte di Natale De Grazia, un ufficiale della Capitaneria di Porto, sono al centro di questo racconto. La serata non è solo un momento di intrattenimento, ma un’opportunità per fare memoria e sensibilizzare il pubblico su un tema che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni.

Un intreccio di parole e musica

Andrea Carnì, ricercatore e docente, ha dedicato anni di studio a questo argomento, pubblicando diversi volumi che analizzano il traffico internazionale di rifiuti tossico-nocivi. La sua ricerca, premiata dalla Fondazione Falcone, è un lavoro meticoloso che ha coinvolto la consultazione di migliaia di documenti. Fabio Macagnino, cantautore e artista poliedrico, arricchisce l’evento con la sua musica, creando un’atmosfera coinvolgente che unisce emozioni e riflessioni. Insieme, i due artisti offrono un’esperienza unica, dove la narrazione si fonde con la melodia, rendendo accessibile un tema complesso e di grande attualità.

Un invito alla partecipazione

L’assessore all’ambiente, Antonella Caraffa, ha sottolineato l’importanza di questo evento, invitando la comunità a partecipare attivamente. “È fondamentale non spegnere i riflettori su questioni così delicate”, ha affermato. Questo reading concert rappresenta un passo importante nella programmazione di incontri e convegni volti a sensibilizzare la popolazione sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia del Mediterraneo. La serata si colloca come un momento di riflessione e di impegno collettivo, un’opportunità per conoscere e approfondire una storia che riguarda tutti noi.